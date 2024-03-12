大圍柏傲莊連環蝕　三房明賺實蝕、4年僅升7000元　一房4年輸57萬

二手市場疲弱，大圍站上蓋柏傲莊蝕讓成交不斷。其中有投資者新近以1,353萬元連租約沽三房，持貨4年轉手僅微賺7,000元，如連同基本使費計料明賺實蝕離場。另有一房業主以699萬元沽貨，單位四年貶值57萬元。



中原地產分行副區域營業經理劉俊杰表示，是次成交為大圍站柏傲莊 I 3A座高層A室成交，實用面積663平方呎，屬三房連套房間隔，座向東南，望獅子山景。單位最初以1,380萬元叫價放盤，議價後連租約以1,353萬元沽出，呎價20,407元。至於，新買家為用家，見屋苑位置交通便利，附近亦有大型商場，即入市單位打算等待租約完結後收回自用。

據知，原業主則於2020年以1,352.3萬元買入單位，持貨4年，是次轉手帳面獲微利約7,000元，如連同基本使費計料明賺實蝕離場。不過，由於單位用作投資收租，料租金可抵銷部分蝕幅。

一房單位4年貶值57萬

另外，柏傲莊 II亦錄一宗一房蝕讓成交，涉及為7B座中層C室，實用面積329平方呎，單位最初以710萬元叫價放盤，議價後以699萬元成交，呎價21246元。

據知，原業主則於2020年以756萬元買入單位，持貨4年，是次轉手帳面蝕讓約57萬元，單位期內貶值7.5%。