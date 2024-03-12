業主反價兩萬、892萬蝕沽大埔嘉熙三房　持貨3年帳蝕208萬

撤辣後樓市持續暢旺，但於近年高位買入的單位仍需蝕讓出售。大埔白石角嘉熙一伙三房單位，最新以892萬元成交，呎價14,867元。業主3年前買入帳蝕208萬元離場。



中原地產分行副分區營業經理徐家倫表示，該單位為8座高層D室，實用面積600平方呎，三房間隔。原業主最初開價約890萬元，日前見宣佈撤辣後市場回穩，輕微反價2萬後以892萬元沽出，折合呎價約14,867元。

過去1年全部二手成交均蝕讓

根據資料，屋苑過去一年錄得12宗二手成交，均屬蝕讓，蝕幅6%至27%不等。原業主於2021年以1,100萬元購入單位，持貨約3年，是次轉手帳蝕讓約208萬元，單位貶值約18.9%。