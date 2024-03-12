大學閣、碧麗軒共沽4伙吸金2.5億　文曜高層特色戶「雙破頂」

新盤市場銷情暢旺，加快新盤貨尾銷售，當中亦不乏大額成交。華懋集團旗下西半山大學閣及薄扶林碧麗軒，以招標形式沽4伙單日套現近2.5億元；長沙灣維港滙系列連沽5伙吸金逾9,420萬元。另外九龍塘文曜高層三房特色戶創項目「雙破頂」。



大學閣、碧麗軒共沽4伙吸金2.5億

華懋集團旗下西半山大學閣及薄扶林碧麗軒，最新以招標形式沽出4伙，單日套現近2.5億元。單計財政預算案後已錄6宗大額成交，套現逾3.7億元。

最新大學閣連沽3伙，單位均位於第2座，實用面積同為1,584平方呎，三房間隔。當中最高成交單位為7樓B室，售價6,850萬元，折合呎價43,245元。至於碧麗軒則以5,580萬元沽低座地下及一樓03室，實用面積1,829平方呎，三房間隔，呎價30,508元。

九龍塘文曜沽4伙 29樓A室成交創項目「雙破頂」

建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜撤辣後連錄4宗成交，套現約5,000萬元。當中最高成交單位位於29樓A室，實用面積1,046平方呎，屬三房特色戶，全盤只供應1伙。單位獲內區家庭客以2,350萬元成交，折合呎價22,467元，成交價及呎價同創項目新高。

長沙灣維港滙系列錄5宗成交

由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙系列昨日連錄5宗成交，套現逾9,420萬元。當中最高成交單位為1A座5樓A室，實用面積977平方呎，三房間隔，成交價2,665萬元，折合呎價27,277元。