2025年私樓落成量2.4萬伙　九龍區供應重鎮　涉1.1萬伙創52年新高

九龍區一手新盤潛在供應料創半世紀以來新高水平。中原地產公佈最新研究報告指出，2025年私人住宅落成量估計有24,007伙，當中港九市區的供應有所增加，而新界區卻減少。值得留意，2025年九龍區落成量將高達11,187伙，料創自1973年後的52年新高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年九龍區落成量佔比高達46.6%，將會重逾1萬個水平，有11,187個單位，料創自1973年後的52年新高。港島區落成量佔比升穿一成，錄14.3%，有3,443個單位，料創2005年後的20年新高。新界區落成量佔比則跌破四成，只錄39.1%，有9,377個單位。

2025年共62個項目落成 涉24,007伙

2025年落成的項目約62個，合共提供24,007個單位，按年減少1,056個，下跌4.2%。數字輕微回落，但連續兩年高企二萬個水平，將為2004年後的21年次高。新屋供應明顯由2018到2023年以往六年平均的1.7萬個水平，上升四成至2024及2025年平均逾2.4萬個水平。

於2025年，九龍區有30個項目，合共11,187個單位。數字按年增加1,792個，上升19.1%，連升三年。九龍區供應突破1萬個，將為1973年11,910個後的近52年新高。數字飆升，主因黃大仙落成量進入高峰期，2024年4,225個，2025年5,600個，兩年合共9,825個。其他2025年落成量較多的地區有：觀榶（2,485個）及長沙灣（2,175個）。

九龍區供應突破1萬伙 黃大仙落成量進入高峰期

新界區有15個項目，合共9,377個單位。數字按年減少4,480個，下跌32.3%。自2018年起新界區供應維持一年高一年低的局面，2018到2025年，八年平均落成1.05萬個。落成量較多的地區有：將軍澳（4,535個）、屯門（2,092個）、大埔（1,130個）。

港島區有17個項目，合共3,443個單位。數字按年增加1,632個，上升90.1%。港島區落成量重上三千個，將為2005年4,286個後的近20年新高。港島供應急增，集中於香港仔（2,265個）及筲箕灣（748個），合共3,013個，佔港島總數的87.5%。