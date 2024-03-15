16歲仔為個性手臂紋巨大蜈蚣難清洗　家長起訴紋身店　法院咁調解

《澎湃新聞》報道，近日，上海有16歲未成年男仔為了彰顯個性，主動到紋身店在手臂紋了一條巨大蜈蚣，紋身後認為效果不佳，又很難清洗，家長知曉後起訴紋身店，雙方進行多輪調解，最終達成和解。



據悉，當事人小杜為了彰顯個性，在同學介紹下到某紋身店，花費1150元（人民幣，下同）進行紋身，選了一個蜈蚣圖案。經過幾小時的紋身，小杜的手背、小臂均被紋上蜈蚣團。不過事後，小杜覺得紋身圖和效果相差甚遠，開始後悔自己的衝動行為。

小杜的紋身。（澎湃新聞）

返家後，父母得知小杜的行為，對他進行嚴厲教育，並要求他將紋身清洗除去。但近2萬元的清洗費用對小杜的家庭來說是一筆不菲的費用。在與紋身店多次交涉無果後，小杜的父親將涉事紋身店起訴至上海金山法院。

小杜父母認為，小杜作為未成年人，屬於限制民事行為能力人，其購買並接受紋身店提供的大面積紋身行為超出年齡及心智認知能力情況，要求退還紋身費並賠償清洗費。紋身店一方則認為，小杜來店內自稱19歲，且自願主動紋身，紋身店的經營行為並無過錯，無需承擔責任，不願賠償。

調解現場。（上海金山法院）

在雙方陷入僵局後，經過多方調解說理工作，紋身店經營者認識到給未成年人紋身的錯誤行為，小杜的父親也承認沒有盡到教育義務，存在一定過錯。最終，小杜父親願意放棄一部分主張，被告紋身店承擔包括紋身費、清洗費在內共9000元，雙方達成調解。