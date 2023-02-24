江蘇紋身店6次為初中生紋身被判返還全部費用賠償損失　醫生提醒

「澎湃新聞」報道，江蘇鹽城東台法院日前公布一起賠償糾紛，由於紋身店多次給未成年人進行大面積紋身，被監護人告上法庭，判處返還全部費用並賠償其他損失。



報道稱，2022年5月，剛上初二、不滿14周歲的小袁看到周圍人紋身感覺很酷，於是聯繫涉案紋身店要求紋身。紋身店六次給小袁從胸口至整個左臂進行了紋身。小袁母親發現後帶其到醫院清洗，要求紋身館賠償未果後遂向法院提告。

最終，法院判處涉事紋身店返還全部紋身費用4100元（人民幣，下同），酌情賠償紋身清洗費14999元，賠償精神撫慰金3000元。

法院認為，小袁是限制民事行為能力人，其與紋身館達成的口頭協議不發生效力。同時，其父母對紋身一事，事先不知情，事後堅決反對。紋身店在明知客戶身份、年齡等信息的情況下卻仍未對其行為動機及目的了解辨別，存在重大過錯，需承擔60%的賠償責任。

央視報道，未成年人免疫力較低，不建議紋身。（圖 / 網絡）

2022年6月，國務院未成年人保護工作領導小組辦公室出台「未成年人文身治理工作辦法」規定，任何企業、組織和個人不得向未成年人提供紋身服務，不得脅迫、引誘、教唆未成年人紋身。

同時，「未成年人保護法」第十七條規定，父母或其他監護人不得實施侵犯未成年人身心健康的行為，故即使父母同意許可，紋身服務提供者也不能為未成年人提供紋身服務。

（圖 / 上觀新聞）

上海交通大學人文學院教授易存國表示，古時的刺青除了個人美化，也會應用在成年儀式上，受年齡限制，有一定的社會作用。

香港大學深圳醫院皮膚科高級醫生馬黎表示，很多人青春期時出於好奇紋身，成年後亦有不少人去醫院洗紋身。她提醒，紋身和洗紋身都有風險，紋身顏料中的化學物質進入體內後最常見的併發症是炎症、細菌感染、持續過敏，嚴重可導致血源性感染肝病，成年人在決定紋身之前也一定要謹慎三思。