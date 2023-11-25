01直擊｜豪華山姆團360元包接送　店員：港人一箱箱搬貨，抵到笑

香港與內地自2月初全面通關後，每月數百萬人次港人北上深圳吃喝玩樂，近月大批港人爭相前往大型倉儲式超市山姆會員商店開眼界，拖篋掃貨，衍生包車北上山姆購物團，一人來回360元，《香港01》記者親歷這個「山姆熱」，發現吸引力在於貨品便宜「抵到你笑」。



山姆近期更「入侵」本港，並非山姆來港開分店，而是有本地零售店化身山姆香港「門市」，店方從山姆購入貨品，再拆散件出售，最受歡迎竟是食物。「門市」瞬間如雨後春筍在各區萌芽，荃灣區有藥行也加入山姆代購戰圈。



大型倉儲式超市香港能否在香港開張？《香港01》找來立法會議員及學者分析，得出結論是「深圳能，香港不能」，核心問題在於租金貴。《香港01》山姆「入侵」香港系列，帶大家齊深入同歷「山姆熱」。



▼《香港01》山姆「入侵」香港報道系列之一▼



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港人北上熱潮未減，更從商場延伸到超市，盒馬鮮生和山姆超市成為新的「熱門景點」，後者更出現許多代購團、北上購物團，幾乎日日成團。《香港01》記者日前報名參加包車北上的山姆購物團，四人一車一人來回360元，帶團領隊更會帶成員進入山姆超市，團員不須自辦會員卡可以逛近4小時，車子直接將一箱箱戰果載回你家，此類購物團成為新「山姆商機」。



對於港人北上熱潮，山姆的店員也非常有感。更稱山姆也因為港人來到有了不少改變。包括延長大閘蟹的販賣日期和提供更多冷凍冰塊，「大閘蟹原本上週要收了，現在打算擺到月底」，有山姆的店員更向記者講述，曾見過香港顧客到山姆看到價格一直笑，她好奇問對方為何笑，對方說因為這裡真的太便宜了「抵到你笑」，店員表示，「過關後就多了不少港人，香港消費高，他們（港人）都覺得這裡『平靚正』，有些商品便宜了快一半。」



親身體驗山姆團：團費360元港幣 驅車過關直達山姆

記者日前報名參加一人要價360元的豪華山姆團，3到4人成團包一台中港車北上位於深圳前海的山姆旗艦店。據了解，豪華山姆團，每日可開上午團（早上9時到下午13時）、下午團（下午4時到晚上8時）兩團，周一到周日分別服務住在不同區的客人，屯門元朗天水圍、葵青區、九龍和港島都在服務範圍內，惟港島需另外加價100元港幣。

360元的團費包括有中港車司機來回的車資，還有已經有山姆會員卡的「領隊」帶你進山姆超市。不少從未去過山姆的港人報名是為了「探路」，亦有港人參加完豪華山姆團後，就立刻辦了會員卡成為超市會員。

記者11月18日早上8時20分在元朗地鐵站上車後約莫25分鐘就到了深圳灣口岸，過香港關時不須下車，通關十分通順。不過到了內地關口就需要下車拿證件過關，但也沒有耽擱太久。準時9時00分就抵達位於深圳前海的山姆超市旗艦店。

進入山姆超市後，門口的店員跟領隊稱，「一張卡除本人外，只能帶3個成年人，且付款時需有持卡人在場」，並稱可以現場直接辦卡。記者實測，現場辦卡的話僅需回鄉證和內地手機號碼，流程僅需大約5分鐘，一般會員卡年費為260元（人民幣）。

山姆接港人商機：大閘蟹擺攤延長、冷凍冰塊便利港人過關

早上9時的山姆超市已經有不少人流，走到熟食區和生鮮區有一個大閘蟹的獨立攤位。店員介紹稱，陽澄湖的大閘蟹很受到港人的追捧，「原本我們這個攤位都收了，但因為太多香港人來買，又擺出來了，打算擺到11月底」，店員表示，有香港的顧客稱最多帶30隻過關都沒有問題，「很多港人來買。」

山姆店員透露，因為港人對大閘蟹的熱愛，山姆又延長了大閘蟹的售賣時間。（蔡苡柔攝）

據了解，因為港人大量湧入山姆超市，山姆店員也會貼心提醒港人可以在結帳時要冷凍冰塊保持一些產品的新鮮。《香港01》記者觀察到現在許多山姆代購團雖然以零食、水果和飲料糕點，但時不時也會寄出代購「冷凍食品」的額外服務，也都很受到港人的青睞。

值得一提的是，深圳Costco傳將於明年1月開幕，不少港人已經滿懷期待，記者觀察到團友們興奮地聊到屆時要不要去Costco辦會員卡，更直言香港因為寸土呎金，「沒辦法找到地有這麼大的商場可以逛。」

山姆超市有許多大型公仔，價格也很平，吸引許多小朋友。（蔡苡柔攝）

山姆「平靚正」吸引港人 店員：香港消費高，來這裡看到價格都笑了

有店員介紹，從今年2月通關開始就有很多香港人過來，「這是很正常的現象，因為這裡的消費沒有香港這麼高」，店員表示自己就曾目擊有香港人到了山姆超市看到價格後一直在笑，她問對方在笑什麼，對方說因為價格便宜好多，「抵到你笑。」

記者觀察發現，除了有些品牌的清潔用品在山姆買更便宜之外，山姆超市也有不少商品的「平替」（平價版），有店員介紹超市裏的一款厚切豬排很受到顧客的歡迎，「有香港顧客說在香港買類似產品都要120多元，這裡只要60幾元，便宜了50幾塊。」

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不過山姆超市的商品到底平過香港多少？《香港01》記者比較，以清潔用品為例，山姆超市出售的威露士消毒洗衣液為$30/2.5kg，雖然比香港出售的3L容量較少，但除開仍是較為划算；至於同容量的斧頭牌 AXE檸檬洗潔精，香港售價平均高於$20/支，但山姆超市售價僅約$14.5/支。

然而，並非所有山姆超市的產品都會比香港便宜。以食品為例，Nutella能多益榛果可可醬在網購平台HKTVMall 上購買更划算；美祿麥芽朱古力粉即沖飲品在百佳超市的售價更便宜。

山姆的深圳分店

山姆會員商店｜深國投廣場店

地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心1-2樓



山姆會員商店｜COCO Park店

地址：深圳市龍崗區愛南路666號星河時代購物公園B1和B2



山姆會員商店｜龍華店

地址：梅龍大道1111號



山姆會員商店｜前海店（深圳首家旗艦店）

地址：深圳南山區怡海大道5246號

開業日期：2023年6月28日



山姆超市也有牛肉麵、意粉等冷凍食品，備受顧客青睞。（蔡苡柔攝）

山姆商機 中港車司機：7人座來回1400元，去山姆購物接4人單

負責豪華山姆團的中港車司機指出，現在開出現不少北上包團去深圳前海山姆旗艦店的客人，但因為要載的貨比較多，「7人座但只能接4人單」，單趟過去700元港幣，來回1400元，4人均分的話一人也要350元港幣，可見豪華山姆團大部分的經費用在了車資。

除了參團，自行前往深圳前海山姆旗艦店的旅客可以從深圳灣口岸打車，來回價格大約在60-80人民幣左右。付費巴士方面，港九新界巴士線單程或雙程$60起。由香港經深圳灣口岸前往前海山姆、歡樂港灣的巴士分別有五條巴士路線，分別是港島線、新界線、東九龍線和西九龍巴士線，另外設有機場及海洋公園上車站。