01直擊｜山姆超市售價比香港平幾多？ 一文睇清邊啲商品最抵買
撰文：林芷瑩
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北上消費熱潮持續，除了到深圳吃喝玩樂，不少人更會到商場超市購物，其中美國零售商沃爾瑪（Walmart）旗下的山姆超市（Sam’s Club）近期成為了港人的心頭好。
記者日前跟隨港人到位於深圳前海的山姆超市，發現不少食品、日用品比香港便宜不少，難怪會吸引港人大手掃貨。記者整理了港人常用的日用品在香港超市、網購平台及山姆超市的價格，看看哪些商品「最抵買」。
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▼《香港01》山姆「入侵」香港報道系列之三▼
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以清潔用品為例，山姆超市出售的威露士消毒洗衣液為$30/2.5kg，雖然比香港出售的3L容量較少，但除開仍是較為划算；至於同容量的斧頭牌 AXE檸檬洗潔精，香港售價平均高於$20/支，但山姆超市售價僅約$14.5/支。
然而，並非所有山姆超市的產品都會比香港便宜。以食品為例，Nutella能多益榛果可可醬在網購平台HKTVMall 上購買更划算；美祿麥芽朱古力粉即沖飲品在百佳超市的售價更便宜。
需要注意的是，山姆超市出售的商品一般以一盒、一箱或幾支為單位，以威露士消毒洗衣液為例，4支組合價折合約$119，除開每支$30，但以4人家庭為例，即使每天洗衣服亦難以消耗。因此，不少消費者都會與親友「夾單」，既能享受最抵價，也毋須佔用太多空間囤貨。
哪些商品「最抵買」？點擊以下圖片查看詳情：
▼清潔用品▼
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▼紙巾/濕紙巾▼
▼食品▼
▼寵物用品（貓）▼
▼女性衛生用品▼