山西男全身藏逾200顆脂肪瘤　最大猶如雞蛋　原來與此習慣有關？

山西46歲的陳先生（化姓），平時愛大魚大肉、喜歡飲酒，多年前腰臀開始生出「小疙瘩」，但他未有為意，直至增生成雞蛋般大小才求醫，一查竟意外發現體內堆積超過200顆大大小小的脂肪瘤。



陳先生身高172厘米，體重有近90公斤。10年前，陳先生發現腰腹臀部生出幾顆「小疙瘩」，但表面看不明顯，觸摸時才能感覺到，且不痛不癢，便未有為意。

隨着體重增加，陳先生身上的疙瘩愈來愈多，更逐漸向全身蔓延，雙臂、雙腿等部位都出現大小不一的肉瘤，並以臀腿部尤為集中，明顯突出皮膚，最大的猶如雞蛋般，壓迫感強烈，影響正常生活。

陳先生身上的「疙瘩」。（極目新聞）

陳先生四處打聽治療辦法，最終通過一位同患脂肪瘤且治愈的病友推薦，於3月13日到武漢大學中南醫院求診。中南醫院整形美容科副主任醫師周偉接診後，為陳先生詳細檢查，並診斷為「多發性脂肪瘤」，而且經過長期累積，其體內的脂肪瘤已有200多顆。

醫生介紹，多發性脂肪瘤表現為體內多個不斷增大的脂肪組織腫塊，全身部位均可發生，主要是因體內脂肪代謝異常，導致脂肪細胞過度增生，並聚集成多發的腫塊。長期過度飲酒，攝入大量高蛋白、高脂肪、高膽固醇食物，以及肝功能紊亂也可能與之有關。

目前尚無有效藥物針對多發性脂肪瘤，手術切除是主要解決方式。為保證手術安全性，醫生需要在短時間內將所有脂肪瘤一併切除。3月14日，4位醫生在短短3小時內，順利為陳先生取出體內全部的脂肪瘤，並將於後期展開抗疤痕治療。

專家介紹，多發脂肪瘤是一種良性疾病，一般不會對身體造成太大影響，由於脂肪腫塊的位置和數量不同，可能會對生活造成一定程度的困擾，尤其是生長在關節、血管旁、神經旁等部位的脂肪瘤，可產生壓迫症狀，導致局部供血不足、麻木、疼痛等問題。