批發價僅6元　公仔機玩偶無生產信息含甲醛　55台機器30台不合格

僅花幾元錢就有可能得到價值幾十元甚至上百元的公仔，公仔機受到不少人的喜愛，夾獲的公仔也會被擺放在枕邊、沙發上，甚至抱著入睡。不過近日「夾來的公仔最好別放在床頭」成為熱點話題，內地媒體和監管部門發現，公仔機中的公仔質量堪憂，部份產品含有一級致癌物甲醛。而調查亦發現，55台公仔機，有30台中是「三無」產品。



調查亦發現，55台公仔機，有30台中是「三無」產品。（上觀新聞）

不論內地香港，公仔機已深入城市大街小巷，還有各種集中主題門店。根據國家《強制性產品認證目錄》規定，毛絨玩具屬於需要3C認證的玩具產品，製造商及銷售商將產品投放市場時，必須獲得3C認證（China Compulsory Certification）。

但據《上觀新聞》報道，多家公仔機主題店中，有大部份產品不符合國家標準。據《上觀新聞》走訪上海某購物中心，統計55台公仔機的情況發現，21台機器中的公仔無任何標籤，無法獲知生產信息和3C認證信息，其中不少為「山寨」知名產品；9台機器中公仔雖有「合格證」標籤，但沒有生產信息，僅提醒消費者使用時注意剪去附屬物；剩餘25台機器中的公仔有完整生產信息和吊牌標籤。

同樣的情況出現在巴黎春天上海陝西路店，粗略統計數十台公仔機裏，符合國家標準標籤或吊牌的公仔佔比不到一半。部份沒有任何標籤的公仔肉眼可見做工比較粗糙，填充物幾乎從接縫處漏了出來。而在路邊零星設置的公仔機品質就更加參差，除了沒有生產信息、吊牌等，還有的是「三無」產品。

據報道，公仔機主題店或投放公仔機，門檻很低，「通常一台機器在兩三千元左右（人民幣，下同），一兩千元的也有，買了就能用。」至於機器裏的公仔，公仔機生產商或公仔機店的品牌授權商可以提供，或由所屬者自行採購。

一家公仔機生產廠商的銷售代表說，通常品質好些、標籤齊全的公仔，如果不是知名品牌的授權產品，批發價在六元上下；如果品質差一些，兩三元也能採購到，「機器是通用的，用什麼公仔你自己定。」

部份玩偶還出現脫線等質量問題。（上觀新聞）

在電商平台，不少「公仔機公仔」的商品，定價僅6、7元。不過產品沒有生產信息和標籤。且生產廠家是已被註銷的工廠名稱，且檢測報告等皆無法提供。對於問題公仔，此前上海寶山區市場監管局查處了7家公仔機店，沒收了4000隻問題公仔。

有專業人士提醒，甲醛主要來自玩具布料和填充物，尤其是布料在生產過程中，使用染料、固色劑等都可能含有甲醛。且甲醛無色，沒有異味不代表甲醛未超標，有時無味的甲醛也在悄悄危害健康。由於甲醛水溶性強，建議將購買、夾到的公仔清洗、晾曬後再使用。