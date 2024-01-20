01直擊｜港人筍崗辦年貨驚嘆全都好抵　店員：他們最愛公仔小燈籠

筍崗文具玩具禮品城位於深圳羅湖區寶安北路，以零售批發文具、玩具、精品為主，但每逢農曆新年前夕，都會成為深圳人辦年貨的地方。過去也有不少港人會北上買春聯、燈籠，今年是疫情後中港兩地全面通關迎來的第一個新年，新年將至已有不少港人北上添購年節裝飾。



記者周三（17日）到筍崗文具玩具禮品城，只見一樓、二樓的店舖都掛滿揮春、紅燈籠等新年喜慶裝飾品，吸引了不少港人北上選購，一些與龍年相關的公仔掛飾最受歡迎，其中一款龍年熊貓公仔只售128元人民幣，有港人得悉後直言「平過海洋公園」。



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港人趙先生稱，早年經朋友介紹到筍崗購買賀年產品回家，除了過去3年因疫情封關，基本每年都會到筍崗辦年貨。他周三與太太買了不少利是封及掛飾，「唔貴囉啲嘢，啱自己心意嘅就會買；對聯好抵，一對都喺10蚊左右，利是封全部都喺8蚊、10蚊，喺香港買可能要20、30蚊一盒」。

與朋友同行的陳小姐稱，早上從蓮塘口岸過關，飲茶後就乘坐地鐵到筍崗購物。她表示，自己是經朋友介紹到筍崗，第一次來到，但沒有提前想到要買什麼，「睇啱心水就會買」。

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港人筍崗批貨擺鋪頭：蓮花燈大受顧客歡迎

李小姐在大埔經營畫作、工藝品生意，周三與丈夫到筍崗打算買一些賀年產品放在店舖，增添過年氣氛，「買小小年貨，可能啱舖頭嘅風格」。

李小姐稱，此前有在筍崗購買蓮花燈裝飾店舖及出售，結果大受顧客歡迎，「好多客人都話蓮花燈好靚，之前兩箱都已經賣曬，有啲客人仲想要，所以再入貨」，又想看看還有沒有其他特色產品。她透露，深圳還有其他地方可以批發年貨，價格會更便宜，香港的店舖和運費都很貴，而筍崗勝在有現貨，「即刻可以攞走，始終佢哋都要賺錢」。

筍崗文具玩具禮品城的賀年產品眾多，利是封、對聯、燈籠、燈帶裝飾、新年貼紙吊飾等一應俱全。有店員介紹，周末會比較多客人，香港人佔多數，大部分都喜歡買可愛的公仔、掛飾，或容易帶回家的利是封、貼紙等，大型的例如燈籠就會直接發貨。她又推薦一款小燈籠，指很多香港客人都會買，「香港的房子太小，太大的根本就掛不上」。

店員又稱，現在不算最多人的時候，因為內地民眾一般會在過年前一星期才會置辦年貨，目前都是以企業為主，一般都是送給員工或者客人。

店員指出，香港的東西價格比較貴，也有不少人會來筍崗批發東西到香港去賣，「我們也提供郵遞到香港的服務」，她表示，港人看深圳的東西「什麼都很便宜」。

筍崗文具城喬遷 港人：10年前就來過，疫情結束後再來辦年貨

筍崗文具玩具禮品批發市場曾位於羅湖區寶安北路帝豪酒店北側，現今喬遷至與原地址相距900米外的寶安北路新家，是廣東省目前最具規模和特色的文具和玩具專業批發市場，也是各大企事業單位辦公採購和零售商拿貨的首選地。

筍崗文具玩具禮品批發市場曾位於羅湖區寶安北路帝豪酒店北側，現今喬遷至與原地址相距900米外的新家。（蔡苡柔攝）

到筍崗買年貨的港人透露，其實10年前就會到筍崗採買，只是因為疫情中斷了，這次更帶朋友前來。她稱讚經過搬遷和翻新，筍崗已經跟以前不一樣了，「新了好多」。

筍崗文具玩具禮品批發市場

地址：羅湖區寶安北路2033號

公共交通：深圳地鐵7號線筍崗A出口/9號線紅嶺北D出口

營業時間：08:00-19:00

