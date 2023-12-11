杭州母子開車撞樹被困　21歲青年破車窗救人　雙手被劃傷縫11針

浙江杭州一對母子近日開車時不慎撞樹被困車中，在車輛冒煙之際，剛好路過的21歲青年湯益鑫立即上前施救，用羊角錘和拳頭打破車窗救人。

由於拳錘並用，湯益鑫雙手被碎玻璃劃傷，鮮血淋漓，事後要到醫院縫11針。湯益鑫表示，當時雖劇痛難忍，但不敢耽誤時間，「就怕車子爆炸，想着能快一秒是一秒，趕緊救出人」。



事發於11月24日上午，湯益鑫像往常一樣騎單車外出上班，但經過餘杭區地信路一幼兒園附近時，他發現有私家車撞上路邊的樹木，「看到的第一時間，猶豫了一秒鐘，想會不會爆」。

浙江杭州一對母子開車時不慎撞樹被困車中。（微信公眾號＠杭州日報）

湯益鑫憶述，當時私家車駕駛室正在冒煙，女司機一直瘋狂拍打車窗，他湊近看才發現安全氣囊已經破裂，車門受損未能打開；女司機未有受傷，但神色非常焦急，不斷大喊「開門」，後座的男童因磕傷大哭不止。

湯益鑫立即撥打急救電話，並和其他上前幫忙的市民嘗試打開車門。由於私家車不斷冒煙，眾人異常緊張，不久後有人帶來一個羊角錘，湯益鑫於是拿錘猛砸車窗，約20秒後車窗破裂，車門打開；1分鐘後，母子兩人安全獲救。

湯益鑫用羊角錘和拳頭猛砸車窗，救出被困車內的一對母子。（微信公眾號@杭州日報）

湯益鑫稱，自己一心想趕快救人，於是拳錘並用，剛砸了幾下，手就被玻璃劃傷流血，「當時手就感覺麻了，非常疼」，他之後換個姿勢繼續砸車窗，同時用衫袖擦血，「一邊砸，一邊滴血」。

在砸破車窗後，患有暈血症的湯益鑫開始出現眩暈、渾身無力的症狀，其他市民見狀立即安排他去附近幼兒園包紮處理。湯益鑫記得，自己坐在幼兒園休息室時暈血症狀逐漸嚴重，「看不清東西了，連手上的傷口也看不清了」，最終由救護車送往醫院，由於雙手多處劃傷，要縫11針。

接受治療後，湯益鑫如常上班，未有特意多請幾天病假休息，「雖然手疼，但沒到那種操作不了鼠標的程度，也沒想太多，能工作就工作唄。因為這個傷就休假，沒必要」。

湯益鑫手纏紗布上班，自然引發同事關注，大家很快便知道他的救人事跡。除了受到公司表揚，獲價值上千元的獎品獎金，湯益鑫也被餘杭區見義勇為基金會和餘杭區公安分局授予「餘杭區見義勇為積極分子」稱號，並發放一次性慰問金5000元人民幣。

湯益鑫被餘杭區見義勇為基金會和餘杭區公安分局授予「餘杭區見義勇為積極分子」稱號。（微信公眾號＠杭州日報）

經過10多天的恢復，湯益鑫雙手已經拆線，不用包紗布。他表示，見義勇為是值得大家去做，「我是第一個上去的，後面來的人，如果沒看到有人在前面，可能就不會來幫忙了。還是希望如果出現這種情況，會有更多人勇敢站出來」。