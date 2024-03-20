上海警方跨省搗製售假冒品牌貓糧團夥拘20人　涉案銷售額達300萬

近年來，內地寵物市場興起，有不法分子卻看準商機，假扮熱門品牌再製售劣質寵物糧，企圖在市場上分一杯羹。

上海嘉定警方近期在湖南、廣東等地，一舉搗毀3個製售假冒某品牌貓糧犯罪團夥，拘捕20名疑犯，查處電子秤、封口機等作案工具及原材料5噸，涉案銷售金額達300萬元（人民幣，下同）。



《澎湃新聞》報道，今年1月，消費者李小姐網購某品牌貓糧食品，但其愛貓進食後出現食欲不振、嘔吐等不良反應。她隨即向網站投訴，並聯合國該款貓糧的生產廠商。經廠商核實，李小姐所購貓糧為假冒產品，隨即向公安機關報案。

嘉定分局經偵支隊接報後，發現李小姐所購貓糧的網店因投訴已被平台關閉，但經警方與廠商細致甄別後，發現該公司產品在多個網絡銷售平台有售，且出售價格低於正品50%以上，均存在被冒牌嫌疑。

警方現場查獲各類冒牌包裝材料1萬餘件。（上海嘉定警方）

針對李小姐提供的購買退貨信息，警方發現網店經營者發貨、退貨地址均在湖南某快遞站，收件人沒有留下明確的身份信息。經梳理，警方發現同一平台另有15個有售假嫌疑的店舖關聯該快遞站。

專案組判斷，該售假團夥極有可能通過註冊多個店舖「廣撒網」，一方面為了逃避打擊，另一方面在遭到投訴被關店後繼續售假。

冒牌商標的非法印製點。（上海嘉定警方）

警方到湖南展開調查，發現該快遞站堆放大量待發和退貨貓糧產品，男子劉某負責處理業務。經追查行蹤，警方發現劉某經常到離其住處約兩公里的某小區房屋一層車庫。該車庫卷簾門呈半卷狀態，內有多名人員將貨物稱重及封裝，劉某則聯繫快遞三輪車拉走貨物。

經查，警方發現犯罪團夥以劉氏兄弟為首。經粗略估算，該團夥每天的出貨量可達600包，並使用蛇皮袋裝的貓糧原料，通過作坊封裝進品牌貓糧袋內再銷售。經過全量排查網上銷售店舖，警方發現造假售假窩點不止劉氏團夥。

蛇皮袋裝貓糧原料。（上海嘉定警方）

警方進一步偵查發現，劉氏兄弟發現該品牌貓糧有良好的口碑，在網上平台銷售火爆，還請了一線主播帶貨。同時，他們發展自己的親友作為二級代理開展售假活動，有團夥成員更見獲利頗豐而選擇「單飛」。

其中，以蔣某為首的團夥，發動多名蔣姓親戚參與團夥作案。警方發現湖南、廣東多個製假團夥所售賣的假冒貓糧價格一致，沒有相互壓價行為。原來，他們為了利益組群抱團控價，形成所謂「價格聯盟」，以達到自身利益的最大化。

冒牌品牌貓糧包裝袋。（上海嘉定警方）

1月18日，上海嘉定警方在湖南、廣東等地陸續開展拘捕行動，一舉搗毀作坊式製假窩點3個，並摧毀冒牌商標的非法印製點1個，繳獲製假設備6台、各類冒牌包裝材料1萬餘件。

經查，劉某、蔣某、葉某等人對通過網絡途徑購進廉價雜牌貓糧後，利用電子秤等工具封裝進假冒品牌貓糧的包裝袋內，然後再利用網絡平台加價銷售以牟取暴利的犯罪事實供認不諱。目前，20名疑犯已被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。