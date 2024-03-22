女大生洗澡洗一半倒地不醒　校外租屋「一氧化碳中毒」1死2傷

校外租屋使用熱水器，湖南常德一女大生近日在租屋内洗澡，卻發生一氧化碳中毒，最後不治身亡。親人爆料稱，租屋内還有2名同學，也同樣受傷送醫。目前，警方已經介入調查。



《新京報》報道，3月20日，湖南常德居民爆料稱，自己在常德讀大專的姪女在校外出租屋一氧化碳中毒身亡。該居民稱，事發3月16日，姪女在租屋洗澡，屋內還有2名同學。姪女洗澡時一氧化碳中毒身亡，另外2名同學受傷。

3月21日武陵區區委宣傳部常務副部長羅文貴稱，情況屬實，警方已介入調查，正進行善後處置工作。

羅文貴稱，該學生自己在外面租房，學校原本不允許，但如果學生堅持外面租房，必須要監護人，也就是學生的家長和學校進行溝通（協商一致）。他表示，當地相關部門會定期對居民燃氣設備進行排查，目前事故原因仍在進一步調查中。

香港17歲少女洗澡時疑一氧化碳中毒

值得關注的是，在外租屋得特別注意一氧化碳中毒。今年1月，一名17歲女子在家洗澡時被發現在浴室內不省人事，懷疑一氧化碳中毒。

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衞生防護中心提醒，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

衞生防護中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

機電署亦提醒市民以下事項：

1. 住戶應購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐；

2. 無論安裝、更換或維修氣體熱水爐，都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行；及

3. 住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體熱水爐進行安全檢查，如對氣體熱水爐的狀況有懷疑，請立即停止使用並向註冊氣體供應公司查詢。