跨越萬里！針灸療法助法國柏金遜病人輕鬆行走　患者全家成中醫粉

「5年前，我在陳秀華教授的治療下，成功丟掉拐杖。全球疫情這幾年我沒法繼續治療，病情復發，幸好神奇的中醫治療，讓我再次輕鬆行走！我相信針灸，相信中國醫生的方案！」來自法國的Jean Charles Sanson先生開心地說。他萬里赴穗，在接受了國家級非遺「嶺南陳氏針法」省級代表性傳承人陳秀華教授的治療後，罹患了十多年帕金森病的他，成功地「把拐杖留在中國，健康帶回法國」，一家四口也都成為了「中醫粉」。



一根小銀針，為何能發揮大功效？羊城晚報全媒體記者獨家專訪了陳秀華教授，聽她講如何用非遺技術治療世界各地患者的故事。



小小銀針，讓法國友人扔掉拐杖

「他現在狀況不錯，最近情緒有些低落，但之前有堅持每天做八段錦。」3月21日，陳昭俊在一個社交網絡群組裡，向陳秀華報告老丈人Sanson先生的狀況。

來自法國的Sanson先生，2008年10月起出現了肢體乏力、不能書寫、口不能言等症狀，在法國當地醫院被診斷為帕金森病。儘管一直服用藥物維持治療，但病情變得越來越嚴重，步行緩慢，雙足不協調。

Sanson先生的女婿陳昭俊是中國香港人，以前對中醫就有一定瞭解。2018年6月25日，Sanson先生第一次來到廣州。經女婿的朋友介紹，找到廣東省中醫院大德路總院傳統療法科主任陳秀華。歷時3周經過16次系統規範的中醫療法治療後，Sanson先生病情好轉，步行漸穩，轉身靈活。到2019年3月回國前的最後一次複診，除了治療所用的中藥，Sanson先生還帶上了陳秀華根據他的病情和體質開出的中藥沐足和中藥敷包。

沒想到，接下來全球暴發新冠疫情，幾年來Sanson先生都無法來廣州繼續接受中醫康復治療。到了2023年11月，Sanson先生病情再次加重，全身肌肉僵硬，雙下肢乏力，容易跌倒，而且人也變得抑鬱。備受折磨的Sanson先生，雖然行動非常不便，還是決定再次來到中國找陳秀華教授治療。

陳秀華為Sanson一家示範八段錦 （羊城晚報）

疫情後再續前緣，全家都成「中醫粉」

「經過陳秀華教授的一次治療，上午紮完，當天下午肢體乏力的症狀就有明顯改善，而且老丈人緊張焦慮的情緒也大為好轉。」陳昭俊反饋說。

隨後經過5次治療，Sanson先生步態平穩，轉身靈活，已經不需要拐杖。其實，不僅是Sanson先生，他的女兒及女婿也分別有不同的健康問題，陳秀華分別為他們制定出針灸、火罐、刺血、刮痧、埋線、穴位注射等中醫外治療法和內服中藥的綜合治療方案。治療期間，他們都積極配合，情況也得到好轉。

一家四口回國前，陳秀華還根據他們的病情和體質開出調理中藥處方，指導一家人進行穴位保健按摩、八段錦和經絡養生。Sanson一家都成了「中醫粉」，他們感歎：「中國醫生對病人就像是親密的朋友，讓每個無助孤獨的心靈得到治癒。」

一根小銀針，背後是中醫大智慧

「我接診過不少外國病人，涉及的疑難病也比較多。尤其在每年廣交會時，就會有挺多國外友人和患者來找我診治。如患頑固性濕疹的俄羅斯大學教授、患膝關節骨性關節炎的科威特商人、胸椎腫瘤切除術後高位截癱的沙特青年……還有來自黎巴嫩、南非、加拿大、澳大利亞、摩洛哥等世界各地的患者，他們都接受過嶺南陳氏針法的治療。」陳秀華告訴羊城晚報全媒體記者。

目前，針灸已在全球196個國家和地區得到應用。（視覺中國）

很多外國人都很驚訝，為什麼同樣一根小小銀針，通過針灸不同穴位，就能治不同的疾病？

陳秀華解釋：「中醫有雲：經脈所過，主治所及。循經取穴能通經絡、調臟腑。」「比如說像帕金森病，大家都知道是神經系統疾病，但在中醫看來，帕金森病的肢體震顫、肢體麻木、肌肉萎縮等症狀，屬於顫證、痹證和痿證的範疇。雖然病位在腦，但與肝脾腎三髒相關。嶺南陳氏針法通過俞募配穴調臟腑，以無痛、無菌、快速、旋轉進針的飛針法施針，配合刺血、火罐、刮痧等中醫外治療法和內服中藥綜合調治，來達到效果。」

據瞭解，目前針灸已在全球196個國家和地區得到應用。據世界衛生組織統計，113個世衛組織成員國認可針灸等中醫藥診療方式，29個成員國為中醫藥的規範使用制定了有關法律法規。

「中醫藥走向世界，針灸是先行一步的。」陳秀華表示，「目前，針灸穴位已有國際標準，未來，我們還會將國家級非遺嶺南陳氏針法標準化的針刺操作、補瀉手法傳承推廣到海內外，希望讓更多有需要的人群受惠！」