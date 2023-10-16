2023年粵港澳大灣區十大傑出港生評選出爐　港生：想到內地讀中醫

10月14日，粵港澳大灣區十大傑出港生評選2023決賽暨頒獎典禮在廣州市番禺區祈福會展中心順利進行。



據悉，自2023年3月啟動以來，評選活動共收到14所粵港澳大灣區內地城市高校的香港學生報名。經過面試、五大單項獎的評比，共有30名同學入圍粵港澳大灣區十大傑出港生評選2023決賽。在經過主題演講、個人風采展示、現場快問快答等形式的比拼過後，來自中山大學的利家興等十位同學獲得了粵港澳大灣區十大傑出港生2023榮譽稱號。

「我相信我們的傑出港生，未來一定可以在弘揚大灣區文化和香港文化方面大放異彩。」「一國兩制」青年論壇創辦人兼主席、特首政策組專家組成員、北京市政協委員何建宗博士表示，在歷年來的大灣區十大傑出港生評選中湧現出了一批又一批的優秀青年，體現了粵港澳大灣區文化的傳承。

決賽現場

港區全國政協委員、祈福集團副董事長孟麗紅在致辭中表示，祈福集團成立以來，一直大力推進香港與內地的共融共通。她希望通過此次評選活動可以鼓勵更多香港青年加入粵港澳大灣區建設的熱潮。

「這次比賽是一次非常好的鍛煉機會，在舞台上回答評委老師們提的問題，可以促進自己進一步去改善自己，讓我對未來有個更好的規劃。」來自暨南大學的陳泓伶同學在評委提問環節結束後對記者說。

談到為什麽會選擇來內地讀大學，陳泓伶表示，她想學習中醫專業，而廣東地區作為嶺南文化的發源地，會有更加濃厚的學習中醫的氛圍。

參賽者作主題演講

華南理工大學計算機科學與技術專業的大四學生呂婉琳認為，作為計算機專業的學生，在內地學習可以了解到更多的新技術和新方向，能夠更好地鍛煉她的能力。

「如果我回香港發展，就可以利用我在內地學到的新知識新思維。比如我希望可以將『互聯網+』這類讓互聯網滲透到各個領域的理念帶回香港做建設或者提案。」呂婉琳說。

本科就讀於香港科技大學的雷嘉宸在去年選擇到香港科技大學（廣州）攻讀碩士課程，成為了香港科技大學（廣州）的首批碩士學生。

參賽者作主題演講

他認為吸引他從香港來廣州上學的原因有兩個方面，一是香港科技大學（廣州）可以為他的實驗提供更好的硬件設施，二是他認為在內地在新興科技的研究上有著更好的發展前景與更大的科研成果轉化潛力。

「在內地對於不管是互聯網還是人工智能，它的包容性以及發展的趨勢都是非常猛烈的。」來自華南理工大學機械與汽車工程學院的葉可峰同學表示，在未來他希望能夠進入大灣區研究智能駕駛的頭部企業，繼續從事與智能駕駛相關的行業。

頒獎現場

據介紹，粵港澳大灣區十大傑出港生評選2023決賽暨頒獎典禮由「一國兩制」青年論壇、內地港澳青年學生之家主辦，廣東省高等教育學會港澳台僑管理研究分會、祈福集團協辦。「一國兩制」青年論壇於2019年成立「內地港澳青年學生之家」，服務涉及升學資訊、就業資訊、能力培訓、團結青年以及其他支援五個範疇。此次獲得「粵港澳大灣區十大傑出港生2023」榮譽稱號的學生每人還將獲得由祈福集團贊助的5000元獎學金。

「粵港澳大灣區十大傑出港生2023」獲獎名單

中山大學歷史學系博士生利家興

暨南大學醫學院博士生劉偉誌

中山大學臨床醫學博士生吳榕

香港科技大學（廣州）計算媒體與藝術學域碩士生蔡嘉雯

暨南大學新聞與傳播碩士生陳佳怡

星海音樂學院藝術管理系碩士生陳永業

廣州中醫藥大學針灸推拿學碩士生呂瑩欣

廣州大學法學本科生馮子斌

暨南大學應用化學本科生吳汶僖

廣州中醫藥大學中醫學本科生楊智遠