67歲老翁討薪被打？　警方：起因非討薪，網傳打人情節與事實不符

網傳67歲老翁于某山因討薪被人毆打，牙齒飛脫、兩條肋骨骨折、腹部被利器劃傷，事件引起網民關注。

3月24日，警方通報稱，網傳情節與事實不符，案件起因並非討薪，于某山受傷配圖非該案照片，且案發後不存在事主被威脅恐嚇。



爆料者李先生稱，于某山是其女友的祖父，他們去年年底回家探望老人家時，發展于某山眼角有瘀血，腹部有一條長約12厘米的疤痕後才得知此事。

李先生稱，打人者張某清在依安縣承包市政綠化工程，爺爺于某山在該處工作約一個月。2023年4月20日，于某山感覺身體不適，便致電張某清表示最近身體不太舒服，想結算工資後到醫院求診，但對方拒付工資。

兩人在電話中發生口角，張某清隨後帶兩個人驅車300多公里到達工地，「在宿舍看到于某山之後，直接把我爺爺頭蒙住了，然後兩個人對我爺爺進行毆打，一個人在門口放風，怕別人報警」、「打完之後，又把我爺爺強行拽到車裏，拉到地裏又進行了一次毆打」。

有網民發文稱，其67歲的爺爺因討薪被人毆打。（微博＠超级困那）

李先生提供一段事發當晚的錄音，內容為一名男子不停辱罵老人，並讓老人跪下，錄音傳出老人痛苦不堪的聲音。

李先生隨後報警處理。2023年5月8日，依安縣公安局依安鎮第三派出所針對張某清和于某山在電話互相辱罵一事，于某山罰款200元（人民幣，下同）。

齊齊哈爾依安公安司法鑒定中心報告顯示，2023年6月9日，對于某山進行傷情鑒定，綜合分析認為，于某山頭臉部軟組織外傷、雙眼挫傷、胸腹部閉合性外傷、雙側第十根肋骨骨折診斷成立，評定為輕傷二級。

李先生稱，警方9月份立案後立即拘捕張某清。8天後，張某清被保釋，當晚便持刀去于某山家敲門恐嚇。爺爺因害怕去瀋陽躲避，但張某清一直電話恐嚇，並到于某山常去的麻將館揚言「只要抓到于某山，就要整死他」。李先生表示，只想讓張某清得到應有的懲罰。

齊齊哈爾依安公安司法鑒定中心報告。（正觀新聞）

3月24日，黑龍江省齊齊哈爾市依安縣公安局通報，經查，張某清與于某山為同鄉僱傭關係。2023年4月20日，因張某清對于某山的工作不滿，引發雙方在電話中相互辱罵。隨後，張某清向于某山拳腳毆打；次日凌晨，依安縣公安機關接報後立即調查，根據已查明案件事實，同月25日依法對打人者張某清行政拘留15日，分別給予雙方當事人行政罰款處罰。

依據司法鑒定程序，于某山醫療終結後，立即啟動傷情鑒定，最終鑒定意見為輕傷二級，公安機關依據全案證據材料，於鑒定意見出具當日即對張某清素採取刑事強制措施。該案已在法定期限內移送審查起訴。

經覆核原案卷宗、詢問案件當事人、走訪相關證人，反覆調查核實，本案是因民間糾紛引起的偶發案件，網傳的「拽上車被兩人毆打」「蒙頭施暴」「腹部被利器劃傷」等情節與事實不符，案件起因並非討薪，于某山受傷配圖非該案照片，案發後不存在張某清對于某山威脅恐嚇行為。