內地中學安裝防欺凌裝置　學生大喊「救命」等關鍵詞即觸發警報

遇上校園欺淩又不敢反抗？也許以下產物將成為福音。近期，福建福州鰲峰學校正試點在廁所等區域安裝校園警報裝置，一旦聽見敏感詞，即可觸發警報，老師可火速趕往現場制止欺淩行為。



周一（25日），2024年全國中小學生安全教育周（日）暨福州市預防學生欺淩教育日啟動儀式在福州鰲峰學校舉行，福州鰲峰學校介紹了學校預防學生欺淩工作經驗。據指，該校正在試點在廁所等區域安裝校園警報裝置，有效提升校園欺淩的預防和處理能力。

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福州鰲峰學校副校長郭柏晶介紹道，學校在裝置中設置了一系列敏感詞，如打人了、救命等，學生一旦遇到欺淩情況，可第一時間喊出敏感詞即可觸發警報，學校會馬上收到警報信號。收到警報信號後，老師可以接通事件現場進行通話，第一時間了解情況並火速趕往現場制止欺淩行為。

郭柏晶表示，裝置是新學期開學後安裝的，校方平時就在安全教育課上教導同學們遇到欺淩事件要大聲求助，以觸發警報裝置。但他也表示，裝置機制還需進一步完善，「一些學生可能出於好奇，或者在嬉戲打鬧時觸發了敏感詞，故目前仍處在試驗階段，校方會進一步完善後在學校鋪開使用。」

裝置可識別河南話、廣東話

內媒採訪生產防欺凌裝置的公司負責人表示，裝置能識別在嘈雜環境中欺凌的聲音，並及時發出警報。負責人指，防欺凌裝置主要在為了震懾欺凌者，降低學校欺凌事件的發生率，而不是事後去處理。他稱，現時已售出數千部裝置，單是學校已經有逾980部，並可以因應不同方言，包括廣東話、河南話等作出識別。