2024灣區自行車挑戰賽騎遊活動啟動　秀美風光展示無限人文活力

一目群山秀，百花競相開。騎行在增城，所遇皆風景。3月2日，2024環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽騎遊活動啟動儀式在廣州市增城區增江畫廊舉行。本次騎遊是2024環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽的活動之一。



此次活動由中國自行車運動協會指導，廣東省社會體育和訓練競賽中心主辦，廣州市增城區文化廣電旅遊體育局和廣州奧健文化傳播有限公司承辦。同時，廣東省體育總會和廣東省自行車運動協會也給予了大力支持。



「騎」樂無窮，遇見最美風景

一聲鳴笛，近千名騎手陸續從增江畫廊開騎。此次騎遊活動線路全程約100公里，途經增江畫廊、蓮塘春色、百年飛榕、仙姑故里、小樓人家、正果老街、靈山秀水、吾鄉派潭、1978電影小鎮、南山古勝等多個風景名勝區和打卡點。沿著清澈江河溯流行進，順著蜿蜒公路一路穿行，全程山水風光秀美，人文活力無限。

騎行，不在乎目的地，在乎的是沿途的風景和看風景的心情。增城騎行路線以綠道為載體，人文和自然景觀相互交融，構成一幅綿延的人文山水畫卷，沿途皆是風光旖旎，名勝古跡、山水風光、人文風景盡收眼底。以騎行的視角去領略、去丈量、去探索，與綠美增城來一場「我見青山多嫵媚，料青山見我應如是」的雙向奔赴。

「騎」遇美好，迎接春暖花開

騎友們雙腳輕踩踏板，穿越城市的喧囂，滾滾向前的車輪將流動的空氣化成耳畔的風，看緩緩流動的景物，聞花草泥土的芳香，聽人聲鼎沸的熙攘。

2024灣區自行車挑戰賽騎遊活動啟動。（羊城晚報）

「作為一個休閒騎行愛好者，這次活動的賽道太漂亮了，賽事指示很清晰，沿途的交通管制也讓人非常有安全感，志願者和工作人員都熱情，完賽後驚喜多多，獎牌是我參加了這麼多場活動中最有設計感的，還有增城特產帶回去。為增城點贊！」來自惠州的關小姐表示。

專門從香港來參加這次活動的梁先生說道，「我有6年的騎行經驗，也參加過國內外很多自行車賽事和騎遊活動，這次來增城給了我很不一樣的體驗，沿途風景很nice，增城人民也很熱情，精心設置了打卡點和補給點供騎友拍照留念與補充能量，還品嘗到了地道的正果雲吞。回去後一定要「安利」給我的騎友們，來增城遊玩。」

「騎」遊增城，收穫驚喜不斷

據瞭解，本次騎遊活動福利滿滿、驚喜連連，設有完賽紀念獎牌，獎牌上的自行車輪可轉動，龍的形象以及中國十佳騎行路線之一等元素與騎遊活動有機結合，打造出獨特而令人印象深刻的騎行紀念獎牌。

2024灣區自行車挑戰賽騎遊活動啟動。（羊城晚報）

此外，活動現場憑「號碼牌」即可領取參賽大禮包和品牌合作夥伴的精美禮品等。「龍」遊增城，「五福」臨門，增城更要將實實在在的「禮包」，送給前來參與活動的每一位朋友，關注「遊增城」公眾號參與龍年春節活動，享景區免門票、住宿即有特產送、百萬大獎有得中等多重福利。

憑藉優越的自然環境與人文底蘊，增城一直以來都是騎行運動的沃土，近年來相繼推出「增江畫廊 荔湖碧道」休閒體驗路線、「鄉村振興 絲苗源地」休閒挑戰路線、「增江文旅 正果美食」休閒運動路線、「仙姑故里 白水仙瀑」運動體驗路線、「多彩增城 甜美荔鄉」運動挑戰路線，以及「騎遇增城 騎樂無窮」騎行路線等主題騎行線路，將旅遊景區、綠道碧道、歷史文化、特色美食、生態休閒等資源進行整合，串珠成鏈，其中「騎遇增城 騎樂無窮」騎行路線入選中國十佳精品騎行路線，是廣東省唯一入選路線。

2024灣區自行車挑戰賽騎遊活動啟動。（羊城晚報）

據悉，2024環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽將於3月3日在廣州市增城區增江畫廊景區拉開帷幕，設有男子公路精英組、男子公路大眾組、女子公路組共三個組別，賽事全程沿著增江畫廊進行，展開激烈競速角逐，精彩不容錯過！