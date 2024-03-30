快去買六合彩！3月30癸巳日　命理師揭3生肖超有橫財運可望中大獎

今天3月30日是農曆2月21癸巳日，據《搜狐星座》命理專家表示，有三大生肖今天財運超級好，有希望中大獎，適合到彩券行買張彩券試試。



一、生肖鼠

屬鼠的朋友今天財運好得不得了，有機會發橫財中大獎。

除此之外，也迎來了貴人和良好的事業運，自然財運也會更高。

今天屬鼠的人財星高照，萬事如意，財運旺福氣足，就連身邊的人也會跟著沾光，過上更幸福富裕的日子。

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二、生肖牛

屬牛的朋友今天財富運勢如潮如虹，身邊會出現很多機會，只要能抓住時機，那麼就能留住錢財，可望順利發大財，升高官。

身邊的福祿很多，充滿著財運的氣味，並且會收穫很多前所未有的財運，可謂是驚喜不斷，最適合買彩券。

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三、生肖猴

屬猴的朋友真的能遇到事業貴人，得到對方的幫助，開闢一條全新的事業道路，並在專業領域中展示自己的才能。

今天屬猴的朋友財氣壟罩，橫財也會不斷萌芽勃發，財氣滿滿，財運會有明顯的提升，不但正財收穫持續進步，添財添喜，建議可以買張彩券試試手氣。

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