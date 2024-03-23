巴西老婦長期腹痛　照X光驚現「孕育」56年石胎

巴西一名81歲老婦長期腹部疼痛，就醫X光檢查後，竟然照出體內有個「石頭嬰兒，又稱石胎（Lithopedion）」，而且孕育時間長達56年。手術將石胎取出後，隔天她就不幸去世。



巴西媒體《g1》報道，老婦名叫丹妮拉（Daniela Almeida Vera），住在巴西西部城市阿拉爾莫雷拉（Aral Moreira），長期有腹部疼痛症狀，近日還出現泌尿道感染。她於3月10日先是前往小診所看診，告知醫療團隊腹部有腫塊，然而做了檢查後，還是無法確認腫塊為何，初步懷疑罹患癌症。

由於病況持續惡化，丹妮拉於3月11日轉入大型醫院接受更詳細檢查，結果X光一照，竟發現她的腹部出現「石頭嬰兒，又稱石胎（Lithopedion）」，且已經待了56年。3月14日，她接受手術取出石胎，雖然手術成功，但她最後仍在3月15日因泌尿道感染引起嚴重全身性感染，在加護病房去世。

丹妮拉的女兒透露，媽媽是原住民，更崇尚傳統療法，且不敢去看醫生，害怕檢查儀器，才會拖到泌尿系統感染惡化後才就醫。

「石胎」是一種罕見症狀，常見情形是子宮外孕（胚胎在子宮外著床）的胚胎死亡，因體積過大無法被細胞吞噬，最終遭母體鈣化，保護母親不受感染。由於該現象沒有劇烈疼痛、出血等症狀，通常難以被發現。據統計，患有「石胎」的女性平均診斷出的年齡為55歲，最大的100歲，「石胎」的平均攜帶時間22年，400多年來的醫學文件中，僅記錄約300起案例。

婦科醫生João Bosco Borges指出，「石胎」可能導致腹痛、慢性便秘、腸阻塞、骨盆腔膿瘍等併發症，因此正確的診斷相當重要，這種案例最常發生在醫療資源落後的第三世界國家。

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