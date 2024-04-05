蘇州公園驚見「人形蜈蚣陣」！幾十人趴地「爬行鍛煉」畫面極震撼

江蘇蘇州一處公園內近日被人拍下有一群大爺和大媽趴在地上連成一條「蜈蚣陣」，在美麗的粉色櫻花園中，以一種鍛煉腰腹核心肌群的動作，整齊劃一的朝前方爬行，一旁還有家屬跟拍。影片上傳至微博後，引起網民熱議。



根據民眾拍下的影片顯示，這群大爺大媽們雙手雙腳撐地作為支撐，透過收腿蹬腳的方式往前進，前進時還需扭腰回頭，將身體往下壓，動作十分標準有力，使腰腹充分運動，帶動核心肌群延展拉伸。

這隊「鱷魚爬」大軍實在吸睛！（按圖了解）

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根據影片內容估算，參加爬行鍛煉的人約有20至30人，動作扎實整齊，猶如經過嚴密訓練一般，十分有紀律。據了解，內地民間近年流行「鱷魚爬」、「貓爬」等鍛煉動作，在公園或登山處往往可以發現有人自發性的採取這類姿勢運動，群體同時鍛煉則是較為少見。

部分網民在看完影片後紛紛留言回應稱：

．「看着挺嚇人，着實挺健身」

．「對於規律統一性很執着」

．「都想延年益壽、長生不老」

．「核心真好」

．「爬就爬吧，怎麼動作還這麼大」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】