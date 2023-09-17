25歲男健身室臥推「遭100公斤槓鈴壓頸」慘死　掙扎1分鐘畫面曝光

武漢一名25歲男子，沒有教練陪同下，在健身房做仰臥推舉時，不慎遭上百公斤的槓鈴壓住喉嚨。



掙扎1分鐘後，當場陷入昏迷身亡，經過搶救後仍回天乏術。

苦苦掙扎1分鐘仍無法搬開槓鈴 駭人畫面曝光（點圖放大瀏覽，慎入）：

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根據內媒《網易新聞》、《秒訊視頻》報道，事件發生在這個月14日下午，一名25歲男子在湖北武漢某間健身房訓練時，沒想到在臥推重達100公斤的槓鈴時，疑似雙手無力支撐、難以承受重量導致槓鈴掉落，狠狠壓住他的脖子，因而導致男子脖子被壓得不能呼吸，雙手也沒辦法再度把槓鈴撐起來，唯有不斷痛苦掙扎，再加上事發下周圍並無人，最後未能及時被發現、當場離世。

從業者監視器畫面中可以看到，男子掙扎過程全被監視器拍下，男子遭槓鈴壓住頸部後，全身顫抖，一度想伸手將槓鈴搬開，可是沒有成功，只有短短一分鐘即奪命。

健身房的教練發現有異狀，立刻上前救援，並替男子進行人工呼吸、叫救護車，但男子送醫後仍宣告不治。

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當地警方表示，目前案件正積極進一步調查健身房，判定責任歸屬以及賠償男子家庭。

值得關注的是，男子在使用危險程度較高的槓鈴健身器材時，居然沒有一名教練從旁協助，悲劇成因除了男子做了超出自己能力範圍的事之外，健身房也應該付上一定的責任。

對此，健身房老闆表示，無論警方如何判定責任，都會盡全力賠償死者家庭。

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