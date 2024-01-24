華視主播曝友人1歲嬰托兒所戴口罩窒息逝世　或鼻涕眼淚沾濕引致

台灣華視主播林彥汝昨日（24日）深夜在FB轉發友人文章，沉痛表示友人姊姊的孩子因為托兒中心的疏忽，竟因戴口罩窒息逝世。



友人請她轉發文章揭露事件經過，盼能引起社會大衆及相關托兒服務業者的警惕，別讓憾事再度發生。

看監視器才驚見寶寶死亡真相 點圖看原文全文：

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林彥汝友人在文章中表示，因為近來呼吸道疾病流行，托兒中心這周實施口罩令，老師早上幫小朋友戴上口罩，但被小朋友扯掉，老師於是又幫小朋友戴上。

小朋友因此大哭，可能鼻涕眼淚沾濕口罩，黏住讓小朋友窒息掙扎倒下，老師卻誤以為是小朋友哭累了不以為意，導致錯過黃金救援時間，失去心跳呼吸，送深切治療部搶救後，最終仍回天乏術。

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友人心痛表示，這是姊姊努力多年才生下的孩子，好不容易下下周就要辦抓周（滿周歲時的習俗），也快要過年，卻發生這樣的事。

因此希望透過林彥汝的轉發，讓更多人意識到嬰兒戴口罩的危險性，不要再有無辜的小寶寶犧牲寶貴的生命。

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