28歲女生為慳錢長期吃隔夜餸！食到胃氣脹就醫　方知患上中期胃癌

無論是出於省錢考量、還是不浪費的美德，相信絕大多數人都有將吃不完的飯菜收進雪櫃、稍晚再加熱食用的經驗；中國一名28歲女子因為長期吃剩菜、過期食品，導致胃部受到重創，該吐血送醫時才查出已是胃癌中期，感到悔不當初。



綜合《中國藍新聞》等內地媒體報導，當事人是中國杭州的28歲趙姓女子；為了怕浪費加省錢，趙女長期以來都是吃雪櫃裏的剩菜、過期食品，加上生活及工作環境相對壓抑，沒過多久身體就發出嚴重警訊，開始受到胃痛、胃脹氣所苦。

原本以為只是普通的胃病而沒有在意的趙女，在一次意外嘔血後才驚覺不妙，緊急赴醫院檢查才發現「已是胃癌中期」，讓她整個錯愕到不行；醫生也在詢問其生活習慣後推斷，應該是鬱悶的生活狀態加上不正常飲食，才造成胃部的病變。

醫生進一步說明，雪櫃確實可以延長食物的保存期限，但同時因為存放大量食物，長久下來容易滋生大腸桿菌、金黃色葡萄球菌或黴菌等有害微生物，容易出現上吐下瀉的症狀；提醒民眾若出現包含「異常腹脹」、「無法緩解的腹痛」、「不明原因貧血」及「黑便」在內的異常症狀，要把握黃金治療期及時就醫，才不會發現是癌症纏身才在後悔。

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