成都一殘疾兒童關愛中心被舉報毆打孩子　涉事工作人員已停職

四川成都都江堰市有殘疾兒童關愛中心被舉報毆打孩子，當地殘疾人聯合會介入調查。

4月8日，都江堰市殘疾人聯合會通報，涉事工作人員已停職，現有兒童在相關部門監管下予以規範照護。



4月7日，涉事中心的離職老師吳女士舉報，都江堰市禾苗殘疾兒童關愛中心負責人妻子毆打殘障兒童。吳女士曾在該機構任職3年，主要負責教學教研工作。

吳女士提供的閉路電視紀錄顯示，1月24日，有老師將一名男孩拽倒在地隨即將他拉起。她介紹，中心負責人的兒子也在教室內，被打的男孩曾拉了一下中心負責人的兒子，負責人妻子就把男孩按在地上。

吳女士稱，從2023年10月至2024年1月，中心負責人妻子曾5次打孩子，「有5個視頻，但不是同一個孩子，一些被打的孩子年齡較大說不了話，一些被打的孩子年齡較小，或多或少都有殘疾」。

另網傳影片顯示，有老師曾用長形棍狀的物件拍打孩子腿部；有男孩推倒一名女孩後，老師立即衝上前不斷拍打男孩身體。

中心負責人周先生稱前述情況不屬實，以前曾打孩子的老師已被開除，又指影片可以剪輯，直指吳女士是在亂說話。

4月8日，都江堰市殘疾人聯合會通報稱，經初步核查，網傳影片取自都江堰市禾苗殘疾兒童關愛中心，該中心為民辦非營利性企業，主要為殘疾兒童提供照料、康復等服務。

目前，該中心負責人正配合接受調查，涉事工作人員已停職，現有兒童在相關部門監管下予以規範照護。下一步，市殘疾人聯合會將會同相關部門依法調查、嚴肅處理，並與社會各界一道，進一步加強對全市殘疾人服務機構的監督檢查，堅決維護殘疾人合法權益。