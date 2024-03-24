武漢女高校穿羊水「行路生仔」　與男友狠心直接丟垃圾桶影片瘋傳

內地一宗「校園棄嬰案」引起關注，一名嬰兒被發現躺在垃圾堆中、甚至臍帶都還沒剪，趕忙報案後由警方調取閉路電視畫面，果真拍到一對年輕男女形跡可疑，張望幾眼後將黑色長褲包裹的「異物」扔進垃圾桶，並隨即快步離開現場。



綜合《封面新聞》等內媒報道，事件發生在19日，位於內地湖北省武漢市漢口學院；一名女大生疑似走路時羊水破了、導致嬰兒直接滑落，慌張的「新手媽媽」便在男友的陪伴下，將臍帶都沒剪的小孩、草草用黑色長褲包裹後扔進垃圾桶。

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爆料消息於21日在微博等社群平台瘋傳，包含男女雙方的身分、分娩細節都成為熱議話題，而事件迅速擴散後，校方人員證實有棄嬰事件，但也同時駁斥大多數「不實謠言」，透露男女雙方都不是該校學生，而男方也已經被警方帶走。

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據了解，女方是在該校學習、考試的自考生，男方則已經出社會，兩人也並未寄宿在學校宿舍；事發當下女方原因腹痛要前往醫院，未料才走到一半就意外分娩，才將其草率丟在垃圾桶，被路人發現後報警送醫，而新生兒目前暫無大礙。

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由於剛生產完，女方的身體仍相當虛弱，警方待其恢復後會再行問話，至於男方則已經被帶走接受調查；對此北京天達共和（武漢）律師事務所律師彭夫表示，將孩子放入垃圾桶的行為已經涉嫌遺棄罪，恐面臨拘役、管制或5年以下有期徒刑。

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