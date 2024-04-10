舒膚佳番梘暗藏刀片　重慶男洗澡時險「一刀封喉」

4月9日，有重慶女網民反映，丈夫使用舒膚佳肥皂洗澡時，從肥皂裏洗出一塊刀片，差點被「一刀封喉」。



女網民在社交平台上反映，丈夫用肥皂洗澡時突然感到疼痛，起初以為是肥皂內夾雜了鋼絲等異物，「然後用水沖，就完全裸露出來了，我本來想剪開看看有多大一塊，他讓我別動，留下來，免得說我們造謠」。她又稱，幸好是大人發現肥皂有異樣，如果是家中小朋友使用時出意外，後果不敢想像。

《瀟湘晨報》報道，女網民稱，丈夫所幸沒有受傷，她事後已撥打消費者投訴舉報專線電話12315反映問題，並報警處理。

接報回執上的報警信息中顯示，「報警人稱該香皂於一個月前在便利店購買，使用一段時間過後發現內有刀片，無法判斷刀片來源，民警告知報警人可以找市場監管局……舒膚佳官方進行反映情況，並做備案登記」。

女網民表示，已向便利店提供其購買記錄，店主正協助聯繫經銷商。她又稱，家中一直使用舒膚佳的產品，確實第一次遇到這種情況，她也不需要賠償，「沒有這麽多的壞心思，發出來也是警示大家」。

舒膚佳官方熱線工作人員表示，舒膚佳的產品在出廠前都經過嚴格的質量檢測，並且符合國家相關衛生質量法規要求，以保證產品安全。