嬲到眼火爆？丈夫鬧妻時突眼前全黑　醫生稱「眼底都是血」險失明

人們常說生氣有礙身體健康，但中國湖北武漢就有一名宋姓男子（化姓），日前因為一件小事與老婆吵架，結果竟突然「雙眼失明」，嚇得趕緊掛急診求助。醫生檢查後才得知，宋男患有糖尿病，卻因為連日沒有服藥的關係，導致血糖、血壓起伏過大，連帶讓視網膜血管破裂。所幸宋男在經過緊急搶救後，視力已無大礙。



根據《極目新聞》報道，40歲的宋男具有糖尿病史，雖然他總是能夠妥善控制自己的血糖，但他在日前卻罕見地連日忘記服用降血糖藥物，加上又因為一些瑣碎小事與妻子大吵，結果竟突然「眼前一片黑」、什麼也看不見，嚇得他趕緊掛急診求助。

宋男在被送至醫院後，立刻接受詳細檢查，這才發現其右眼玻璃體大片出血，嚴重影響視力。經醫生進一步問診後推斷，宋男應是因為近日忘記服藥，導致血糖波動變大，加上與妻子吵架時情緒激動，加劇血糖、血壓的變化，最終導致視網膜破裂出血。所幸宋男及時就醫，才成功避免落入失明的窘境中。

醫生提醒，高血壓、糖尿病患者皆有可能出現「眼底出血」的症狀，且容易反覆發作，不排除會併發增殖性視網膜病變、新生血管性青光眼等病症。醫生呼籲，糖尿病患者務必切記按時服藥、注意控制血糖，若真不幸發生眼底出血，也不用太過緊張，只要能夠積極接受治療，眼底微循環便可獲得改善。

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