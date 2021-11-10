Rolex勞力士全球最大專賣店掌舵人談疫市：現在炒錶比炒樓更賺錢

即將到來的錶界盛事——杜拜鐘錶週將在2021年11月24日～28日登場，這場活動乃是由中東最大鐘錶零售集團Ahmed Seddiqi & Sons所主導策劃，由於杜拜近兩年也受到疫情影醒導致國外遊客銳減，但經過了近期世界各國開始逐步解封的策略下，加上杜拜接連舉行世界博覽會和杜拜鐘錶週等大型活動，使得該座城市又再度開始活躍起來。



有外媒趁着杜拜鐘錶週開展前夕與Ahmed Seddiqi & Sons集團的首席商務長Mohammed Seddiqi進行專訪，試着請他們分享身為全球知名鐘錶零售商、特別是他們還擁有世界規模最大的勞力士專賣店，在過去兩年來所面臨的市場轉變情形以及最新趨勢發展。

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以下便透過Q&A的方式聽聽兩位Ahmed Seddiqi & Sons集團高層對於業界生態的第一線觀察。

Q. 網路上的鐘錶論壇是一個非常開放和誠實的環境，包括零售商、收藏家和媒體都可以在上面暢所欲言，目前大家討論度最高的話題大概還是關於熱門錶的候補名單，而且從疫情開始大流行後，情況似乎變得更嚴重了，因為品牌在封城停工、生產受到限制的同時，市場的需求反而顯得更加強勁。

Mohammed Seddiqi：當杜拜一開始被封鎖兩個月時，我們啟動了一個名為eBoutique的計劃。我們獲得政府的政府的許可，讓公司團隊成員可以持續運送他們藉由WhatsApp出售的手錶到客戶手上。有趣的是，我們藉由這樣的計劃還成功出售了原本已經靜置在倉庫超過一年以上的手錶，當手錶過去被擺在店裏的展示櫃時還乏人問津，但是卻能因為WhatsApp上的一張照片就幫它順利找到主人。在eBoutique裏面我們會把勞力士、百達翡麗和RICHARD MILLE等品牌的熱門商品放在同一區，所謂的熱門商品包括一些少見的複雜功能手錶如三問、陀飛輪或其他多重複雜功能組合。

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疫情出人意料地幫我們與客戶建立了更多的聯繫，這不是指行銷層面，而是在個人層面，我們更能專心傾聽客戶的聲音，了解他們的意見和喜好。在杜拜封城的那陣子，我們反而售出了40件以上的Unique Piece，其中大多數都是出自獨立品牌，我們會為客戶提供手錶完整的文件與資料，我認為這些獨立品牌的稀有傑作在未來20年內都會升值，到時客戶會體認到他們在Ahmed Seddiqi & Sons的協助下買到了值得的錶。今日幾個受到收藏家喜愛的獨立品牌如亨利慕時、MB&F、De Bethune、URWERK、GREUBEL FORSEY等，他們就有點像是PP在100年前時的狀況。

Q. 您認為您提到的獨立品牌是否會發展成今日的百達翡麗規模，每年生產約6萬～7萬只手錶？

Mohammed Seddiqi：這很難說，但縱觀整個鐘錶產業總是有起有落。例如有許多手錶品牌在石英革命期間倒閉，因為當時人們被石英錶的優點所吸引。但發展到近日市場風向又已經整個不一樣了——人們愈來愈欣賞傳統製錶工藝，如同百達翡麗的廣告名句，機械錶是一種可以代代相傳的東西，這也是機械錶能夠和石英錶甚至是智能錶做出區隔的關鍵點。

Q. 目前從市場欣賞手錶的設計及其作為另類投資目標的潛力來看，高級手錶市場的表現愈來愈有藝術品的味道。

Mohammed Seddiqi：近年我們發現有些（投機）投資客被吸引到這個市場，作為零售商，我們的工作是引導人們了解他們所購買的商品。我最近和朋友談論在杜拜買賣手錶竟能比購買房產賺更多的錢，因為買賣手錶更容易也更快；你甚至可以享受它們並佩戴它們，手錶可以隨身攜帶，至於房地產則要複雜得多。要說手錶是一項好的投資這點我同意，但我們不支持人們購買產品的動機是想把它們放在保險箱中等幾年後再出售以牟利。我們會鼓勵客戶購買他們喜歡的物件，而不是只看市場的價格上漲，但憑良心說這不是件容易的事，因為每個人都會尋找對他們有好處的東西。

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從長遠來看，高級手錶可以保持一定的價值，因為目前高級製錶的確就跟一件藝術品很像。我們可以把錶殼和錶圈想像成畫框，至於面盤就像畫作。我的一位收藏家朋友說過，如果你正在考慮要入手一只名錶或一幅名畫，大致而言，手錶每平方公分會比畫更有價值。今日世界已經累積超過200年以上製造鐘錶的專業知識，可惜的是，人們現在多數只把它當成是一種賺錢的投資工具。

Q. 現在熱門錶缺貨的情況似乎又有點不同了。因為大概兩年前，當我們上一參與杜拜鐘錶週活動時，有些人們口中的「獨角獸」手錶可以獲利，這造成了市場缺貨和各家錶店超長的等候名單，但對AD店而言，他們會認為這是好現象，因為這樣更能夠吸引消費者關注奢侈手錶的潛在價值議題。可是到了今日，同家AD店告訴我他們已經感到疲累，因為店內員工會因為沒有錶可賣而感到焦慮，至於客戶也同樣難受，因為即使他們有錢，也不一定買得到錶，只能無止盡的等待，情況感覺已經有點失控了。

Mohammed Seddiqi：2020年由於許多品牌關廠停工而導致供貨量減少，進入2021年，供貨量或多或少會比較恢復正常。目前的情況下，錶廠的供應其實並沒有短缺，但是驚人的是市場的需求已經躍升了大概3000倍吧（誇飾法）。這是我們作為零售商所面臨的一大難題，我們收到客戶端令人難以置信的詢問度。我們要告訴客戶的是，如果他們想從某品牌購買某款人氣手錶，前提是他們必須是該品牌的既有顧客，舉例來說，我不能給你Daytona作為你人生中入手的第一款勞力士，在那之前你必須先有DateJust、Oyster Perpetual，你必須有K金的勞力士手錶。在目前市場的遊戲規則中，熱門手錶的優先配給權毫無疑問會是該品牌的現有客戶。

Q. 這樣的情況最終會導致市場萎縮嗎？因為勞力士通常每年生產約100萬只手錶，其中大概50萬只已經決定好獎落誰家。目前由於客戶被要求要有從該品牌買錶的歷史，全球可能只有10萬名客戶能夠購買那百萬只手錶，這最終可能會使情況變得更糟，讓許多想買買不到的人對勞力士及其授權經銷商都感到不滿。

Mohammed Seddiqi：我總是告訴我的朋友，成為一名手錶收藏家猶如成癮過程。你會從一只手錶開始，然後告訴自己沒有下一只了，可是等到兩週後，你看到另一款你必須擁有的作品，你會在心裏再說一遍這將是最後一只，情況就是買錶人生永遠不會停止。你所說的問題已經持續存在很久了，人們會說這是一個泡沫，但我們已經聽到這種說法很久了，久到我也不知道所謂的泡沫化現象哪時才會發生。

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我記得在2008年左右，我們店內架上擺着GMT-Master II百事圈，客戶當時還有議價的空間。我還要到處拜託朋友把它帶回家，可是當時我朋友們說它太鮮豔了，買的人不多。此外2005年時，我們曾在Wafi（杜拜著名小型購物中心）開設了一家錶店，當時人們可以直接走進去就能買到PP Nautilus或Aquanaut系列的現貨，但是今天你走進店裏會發現什麼錶都沒有。對照現在的市場生態感覺好像是上輩子的事了一樣久遠，至於為什麼會出現這種轉變？關鍵在於行銷策略，回顧品牌的歷史以及手錶被視為投資目標的事實，同時拍賣行的拍賣結果也明顯提升了手錶為人所知的價值。整個業界把買賣過程視同投資事業並資圍繞手錶進行的行銷發揮了重要作用，從此把鐘錶產業提升到新的境界。

Q. Ahmed Seddiqi & Sons集團在全球最奢華的購物中心擁有數十家高級店面，其中包括世界上最大的勞力士專賣店，最近集團的情況如何，比如缺貨、關店，或是杜拜外國遊客銳減等，以及您們現在可以透過WhatsApp等即時通訊軟體銷售手錶這種情況，對集團整體的商業模式有何影響？

Mohammed Seddiqi：即使我們靠着WhatsApp成功售出一只手錶，我們仍然會邀請錶主前往錶店進行完整的購錶體驗——搞不好他在過程中會再多買其他手錶。我認為實體店在手錶行業或其他奢侈品行業中仍將扮演至關重要的角色。

Q. Ahmed Seddiqi & Sons集團目前大約擁有60家店，你覺得五年後你們的錶店數會增加還是減少？

Mohammed Seddiqi：我想我們會慢慢增加錶店的數量，但不是像過去20年那樣一口氣把數量往上翻一倍。我不認為未來20內我們會擴展到擁有120間店，但我目前也沒有要減少開店的打算。

Q. 與單一品牌專賣店相比，您怎麼看複合品牌的錶店？

Mohammed Seddiqi：我們還是傾向經營多品牌錶店，這可以容納那些沒有預算開設自家專賣店的品牌。

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外媒：英國有個有趣的調查指出在過去20多個月中，每只錶的平均交易價值飆升了多少，重點是它們不是指在二手市場上，而是那些在AD中的全新手錶。有零售分析師認為部分原因是低端市場的下滑，因為蘋果和三星智能手錶已經大舉攻佔了價格低於500英鎊的手錶市場，但這也是因為客戶被迫以超過2萬英鎊的價格購買手錶，否則他們買不到他們可能真正想要的低於1萬英鎊的鋼製運動手錶……

Mohammed Seddiqi：其實這是一種世界普遍的現象。像PP 2021年推出橄欖綠面Nautilus對我們來說不僅是一個難題，也像是一場災難，因為我們只拿到幾只綠面Nautilus而已，可是我們有很多客戶都是百達翡麗的常客，我們被迫選擇要賣給哪位客戶。以我們的情況來說，我們最終的決定是優先把錶讓給那些十年以上的百達翡麗VIP，向他們長期支持品牌的心意表達感謝。而在蘇富比拍賣行以將近50萬美金價格售出那只單封的綠面Nautilus 5711之後，對這款錶詢問度增加的來源主要不是來自收藏家，反而是那些我們周遭對手錶沒有特別興趣的親朋好友，因為他們都想買一只以牟取高達45萬美金的豐厚利潤。其實我們應該自己保留這些綠面5711才對（笑）。但實際上我們是竭盡所能確保這款錶可以交給願意保管、佩戴並享受手錶的人，而不是那些打算將手錶保存在保險箱中並在幾年後出售的炒錶人士。

Q. 聽說Ahmed Seddiqi & Sons集團正與手錶品牌合作製作一些獨一無二的款式以紀念2021年阿拉伯聯合大公國成立50週年，您能透露一些資訊嗎？

Mohammed Seddiqi：我們的確正在製作約40款手錶，它們並不一定都只有限量一只，我們的目地是回饋給國家。我們生產的手錶的大部分品牌會在背面刻有50週年紀念字樣，不過它們都不是出自百達翡麗或勞力士等收藏家熱衷的品牌，詳情在杜拜鐘錶週會更清楚。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士全球最大專賣店主暢談疫情下的市場情況】