台男司機自炒如炮彈飛車撞店舖 全裸下車畫面曝光 父母：疑撞邪
撰文：聯合新聞網
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台灣高雄橋頭區27歲蘇姓男子6日開車失控，在橋頭區撞上一間建材行後起火。
蘇男成功脫困，但近日脫困影片在網絡瘋傳，蘇男下車時「全裸」掀起討論，網友推測是遭人押走逃離，或是偷情來不及穿衣，不過警方其後還原經過，蘇男「全裸」開車連父母都不解，已採尿送驗。
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警方調查，6日下午4時許，蘇男開車行經橋頭區甲昌路，不明何故自撞路邊房屋，造成身上多處擦挫傷，所幸並無大礙。
警方到場後，蘇男全裸站在路旁，施測後並無酒駕，近日該段車禍影片在網絡瘋傳，只見蘇男高速撞上高雄一間建材行，現場瞬間燃起火光，雜物四散。
後來，有居民衝上前幫忙拉開車門，沒料蘇男一下車竟全身光裸，急著保護重要部位跑下車，並未受嚴重傷勢。
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影片曝光後網友熱議，推測全裸原因可能是被押走脫光，或是偷情被抓包，衣服來不及穿，逃跑不慎才撞上。
據了解，事故發生後，警方通知蘇男父母到案，毀損私家車為蘇母所有，當天蘇母疑是要開車返家，沒料失控自撞，只是為何全裸開車，連父母都不解，直言近幾天蘇男精神恍惚，疑似「卡到陰」（撞邪），但也不知原因。
為釐清蘇男是否為服用藥物導致，當天警方取得父母同意後，已對蘇男採尿，等候化驗釐清。
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