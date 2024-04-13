廣州30歲男「吃西瓜不吐籽」引發闌尾炎　醫檢查發現：卡十幾顆籽

廣州一名30歲的男子阿山（化名）近日被醫師診斷出闌尾炎，用內視鏡一照發現，闌尾管腔積了十幾顆的西瓜籽。阿山向醫師坦言，吃西瓜時，都將西瓜籽吞下肚，這才引起腹痛。



據《廣州日報》報導，日前，廣州已正式官宣入夏。站在夏日C位的水果莫過於西瓜。一名30歲的男子阿山開始了今年的啃瓜之旅，大快朵頤的他，竟連西瓜籽也懶得吐，一併吞下。

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阿山的右下腹開始出現疼痛，一週後仍未見改善，只好到醫院求診。郭醫師檢查發現，患者的闌尾處有異物，診斷出闌尾炎，並決定以內視鏡手術為患者治療。

醫療團隊在不切除闌尾的前提下，順利將患者闌尾管腔內的十幾顆西瓜籽全部沖出。郭醫師也呼籲，「一旦被診斷出闌尾炎，不要馬上動手術切掉闌尾，如果引發闌尾炎的是糞石或西瓜籽等異物，可透過內視鏡逆行闌尾炎治療術（ERAT）將異物取出，就有機會根治。」

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