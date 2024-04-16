上海「小複式」月租僅300元一推出即被搶　網民震驚：不如住橋底

不少人會到北京、上海等一線城市打工，當中以住屋問題最難解決，為了慳錢，不少人會選擇合租或居住在距市中心較遠的地方。

4月12日，上海有房屋中介發布一段「單位」出租介紹影片，立即引起網民熱議，只見「單位」藏於樓梯下，一入屋是小廚房，床舖與馬桶只有低門檻隔擋，是明副其實的劏房，拍片者甚至溫馨提示稱「這洗澡的時候花灑不能開太猛，不然會把床淋濕」。



拍片者介紹，該「單位」是一個男人的夢中情房，只需300元（人民幣，下同）就能在上海租到一個「小複式」，推開大門左邊是小廚房，已設油煙機，可用電磁爐煮飯，旁聽還有玻璃窗可打開通風；中間是一個下沉式小客廳，面積約能站3、5個人，「做完飯就直接在台階這裏吃了」。

客廳右邊是洗手間，馬桶、洗手盆、熱水爐一應俱全。再往前走是臥室，地鋪約兩米多長、一米多寬，與洗手間直接連通，中間僅有一個低門檻隔擋。拍片者提醒，洗澡時花灑不能開太猛，不然會把床舖淋濕，更稱「這個房間給我的感覺還挺安詳的」。

《經視直播》報道，影片發布者是一間房屋出租中介公司。據介紹，前述的「小複式」面積約5平米，月租300元，在影片發布當天已經租出，「當晚，跑滴滴的朋友租了，現在月租300元的房子沒有了，最便宜的月租700元，而且月租1000元以內的房子不太多，一推出就被承租了」。

該公司在網上平台一共發布500個不同類型的租屋短片。工作人員介紹，出租的大房屋約3、40平米，月租3、4000元，小則約3、5平米，月租300元左右。

該公司在網上平台一共發布500個不同類型的租屋短片。（經視直播）

對於網民熱議馬桶後面是地鋪，房間沒有窗戶，視覺感受差的小型出租屋，工作人員表示，此類型的房間不多，「房間是比較壓抑點，但是廚房、衛生間都有，別人跑滴滴睡個覺而已」。

上海另一間中介公司的工作人員稱，小出租屋是針對剛創業、經濟條件不太寬裕的人群推出，「送外賣的比較多一點，只要稍微有個地方住就行了，他們要求不高，每個人的租房預算，都是根據他的收入來決定的」。

網民睇法：

住着我還不如住橋底算了。還能剩300呢

300塊錢在上海帶窗戶衛生間，這不賺麻了嗎

這是我見過最炸裂的出租屋，沒有之一

我的天真的有人租嗎，感覺住久了人都要抑鬱了

住這裏每天得寫三十封遺書

這房東在設計的時候絕對沒想把租客當人看待，先不說衛生間和廚房有沒有必要，單看這個睡覺的地方像不像棺材。

