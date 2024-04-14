深圳湧現串串房　甲醛超標6倍住一月呼吸困難　留意三特徵防中伏

串串房，一個近期在互聯網上爆火的概念，多指使用廉價材料裝修而成，存在甲醛超標等健康隱患的出租房屋。｢串串房｣雖聽起來陌生，在深圳卻很常見。由於住房需求高漲，深圳近十年來民房改公寓的動作一直沒有停下來過。不少城中村家徒四壁的民房，經過二房東的改造，貼上劣質牆紙、掛上拼色窗簾、放置便宜的新傢俱，搖身一變為房租翻倍的精裝公寓。



李靜第一次在抖音上刷到如何鑑別串串房的影片時，嗖地一下從沙發上彈了起來。因為影片裏的地板、沙發、衣櫃和她住的地方如出一轍，她甚至懷疑這個串串房影片是在她家拍攝的。她想起住進來的這四個月裏，曾因為呼吸困難去就醫。而甲醛超標，對人體的皮膚、咽喉、呼吸道、肺部、中樞神經等方面都會造成傷害。她不敢細想，火速找了第三方機構上門檢測，結果確實超標了。雖人證物證俱在，卻仍需多次和房東拉扯，才要回了全部的押金以及就醫費用。

相比之下，張思便沒有那麼幸運了。她和男友入住後多次感覺呼吸不暢，用試劑檢測出家裏的甲醛濃度偏高後，房東只退還了押金，拒絕賠償醫藥費，之後立馬再次將房子放租了出去。曾生租住的房子檢測出來甲醛濃度超標6倍，退房期間，房東帶人來看房，要求他不准説出退房原因。所以，當串串房避無可避，深圳租房人到底要如何才能保障自身的健康？當身體遭到傷害時，又該怎麼維權？

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01 有人住過的房子 也有可能是串串房

李靜起初找房子時，和深圳大部分住在城中村的打工人一樣，按照的是最普通的標準：一是離公司近，交通方便。樓下公交直達，騎電動車到公司十分鐘左右，通勤時間較短；二是房子安全系數還可以，每一層都有監控，一樓有門禁。雖是城中村，但靠近馬路，回家不用進村，不需走小巷子；三是房子家電齊全，基本大件都有，可以拎包入住，內部裝修和通風也不錯。除滿足這些條件外，找房子時，她特意諮詢此前是否有人居住過，看到沙發有貓抓過的痕跡，確認自己是第二任租户後，她才放心租下了房子。

儘管距離房子完成裝修已經過去了近一年，期間也有租客充當人體淨化器， 屋子裏的甲醛殘留量，仍足以對人體造成影響。2023年11月，她正式入住。僅過了一個月，她便因為呼吸困難，去醫院吸氧，還做了心臟方面的檢查。之後，天氣轉涼，她入睡時習慣將門窗關緊，睡醒出現了呼吸困難的症狀。當時，她並沒有反應過來是房間裏空氣不流通，導致甲醛濃度升高，影響了她的呼吸。

張思原本也不曉得房間存在甲醛問題，即使身體出了問題。

當初她租下城中村的精裝房，是因為朋友推薦，剛好房子離地鐵近，價格也合適。當時房東説，房子已經裝修了大半年，雖然櫃子和牀都幾乎全新。｢大多數女生都喜歡這種精裝房，精緻好看方便，不用自己出錢買傢俱，還能這麼新。｣房子很小，除了牀就是洗手間，幾乎是全密閉的空間。但張思沒有辦法，對比起四五千（人民幣，下同）的整租小區房，以及全憑運氣找舍友的小區合租房，這間房子暫時滿足了她的需求。

當時從事過裝修工作的男朋友提醒過她，櫃子有問題，她沒放在心上。住了一個半月後，她男朋友感覺身體不舒服，她也出現了喉嚨乾疼的症狀。當時她以為是流感高發引起的喉嚨痛，仍然沒有往甲醛這方面想。直到網上｢串串房｣爆火，她才意識到，或許這一切的不適，都源於房子。

曾生年前在坂田租了一個三室一廳，同樣是房東裝修完大半年的房子。他原本打算年後將妻兒接過來一起住。獨自居住的這一個月裏，他習慣每天關緊門窗入睡，也正因如此，他每天早上醒來都感覺喉嚨刺痛，但是，｢一離開房子，呼吸上外面的空氣，或者房間門窗全部打開讓大風吹進來，就能感覺舒服很多。｣新傢俱、空氣不流通、喉嚨刺痛......種種跡象，讓他開始懷疑，是否租到了傳説中的串串房。幸運的是，他們都較早發現了房子的甲醛問題，沒讓身體遭受到進一步的傷害。

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02 第三方機構的檢測結果 房東不認可

為了讓自己放心，李靜特意自費了五百多在淘寶上購買了第三方機構的檢測服務。在維護自己的權益這一方面，她的思路很清晰，｢委託甲醛檢測機構來檢測，出具具有法律效力的報告，有問題可以直接備案。｣

按照檢測的標準，她提前把家裏的香薰、帶有氣味的化妝品以及自己購買的地毯收到了洗手間，提前一晚上關緊門窗，等待第二天師傅上門檢測。｢我當時功課做得不夠到位，是在淘寶找了一家外地的機構，雖然他們有CMA資質，但上門取樣的師傅不是他們實驗室的人，是深圳這邊的師傅上門，再將樣品寄到江蘇那邊檢測。｣也正因如此，雖然檢測數據顯示房間甲醛濃度超標，房東卻不認可。

他聯繫李靜，表示他也邀請了本地的檢測機構，到李靜隔壁的房間測試過，甲醛並沒有超標。而根據李靜的觀察，被檢測的是一間沒人住的空房，且房東邀請的檢測機構並非正規CMA甲醛機構，無法提供權威的報告。期間，房東又給出了第二個理由：房東本人和李靜住在同一棟樓裏，他的裝修和李靜的房間幾乎一致，他表示自己住了那麼久身體都沒問題，所以房子不可能有問題。等待機構的檢測結果期間，李靜曾買過檢測試劑，試劑同樣顯示甲醛濃度超標，所以她無比確認房子的甲醛濃度是有問題的。

她不認可房東的結論，多次和房東協商，可以聘請雙方都信任的第三方機構到自己住的那間房子檢測。由於她在社交平台上發佈了一個關於自己住進串串房的影片，播放量已達1800萬，房東忌憚她的影響力，害怕她將自己的一言一行放到網絡上，於是答應了聘請第三方檢測機構上門。

李靜發佈了串串房影片之後，很多專業人士在評論區科普，甲醛基本是從木質傢俱和劣質膠水中散發出來。部分房東為了省錢，用最便宜、甲醛超標的材料裝修，買的也是最差最便宜的傢俱，房子還沒有通風夠就出租出去。根據總結，串串房具有三大特徵：一是新且雜牌的傢俱，家電包裝未拆，甚至連牀墊的膜都未撕下；二是新裝修，牆壁是新刷的，牆紙和木地板是新貼的；三是屋裏不通風，進屋能聞到刺鼻氣味。

新裝修、沒住過、網紅風，這三個元素集合在一起的房子，極大概率是串串房。為了避免不必要的麻煩，入住前最好先進行甲醛檢測。李靜和張思住的精裝房，正是中了以上特徵，甲醛濃度已影響到兩個人的喉嚨以及呼吸。

曾生的房子甲醛問題更為嚴重，經過專業機構的檢測，他租的房子，甲醛濃度超標了6倍。｢幸好我的妻子和孩子還沒有來住，也幸好我儘早發現，真的是命大。｣

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03 退租後 房東轉頭又將房子放租

李靜的房東原本答應了邀請檢測機構上門，｢如果檢測出來結果甲醛沒超標，那我們雙方相安無事。｣但之後，房東又馬上反悔了。有天晚上，他敲響了李靜的房門，在李靜的租房裏走了一圈，最後把甲醛超標的原因歸結為牀墊的膜未撕下，｢房東説，他住的房間和隔壁做檢測的空房子，牀膜都撕掉了。｣房東還説，既然已經找到了原因，就沒必要進行二次檢測了，他給李靜退押金以及一個月的房租，並補償此前的檢測費用。他建議李靜，不要在網上發佈｢串串房｣的影片，｢不單我的房子，你到其他地方住，會有連鎖反應，不要因為這個事情影響到整個深圳的出租行業。｣

當時她理解房東是為了找台階下，於是和房東協商好：她退租，房東除了賠償他承諾的之外，還需要承擔她此前因呼吸困難的就醫費用，以及退租後去醫院全身體檢確認身體健康的費用。為了快速解決問題，不讓李靜的｢串串房｣影片熱度在抖音上繼續發酵，房東當場也應允了下來。但房東很快又再次反悔，他再次聯繫李靜，表示詢問過醫生，説甲醛只會影響血液和呼吸，讓李靜只做這兩個檢查。因為李靜沒有撕掉牀膜，所以雙方都有責任，體檢費用，他出大頭，李靜也得出。而且他也不願意承擔李靜因呼吸困難就醫的費用，理由是那個時候甲流盛行，李靜呼吸困難，是因為甲流，而不是甲醛。

而李靜清楚地記得，當時她除了呼吸困難胸悶氣短外，沒有其他發燒感冒之類的甲流症狀。｢回想起來，是那時候深圳降温了，我每天把窗户關緊了再去睡覺，空氣不流通，才會這樣。｣李靜也諮詢過專業人士，牀膜的影響沒有那麼大，塑料膜材料的聚乙烯是乙烯聚合來的，和甲醛關係不大，甲醛主要是粘合劑（脲醛膠）水解釋放出來。現在把牀膜拆了，牀墊裏的甲醛開始釋放，甲醛反而會升高。所以在她入住前，房東就應該把牀膜撕掉通風了。她有理有據地回應了房東的質疑，最後和房東強調，沒有要求房東退還4個月零12天的租金，已經仁至義盡，如果房東不願意承擔體檢費用，那李靜將用法律手段全額追回所有費用。房東自知理虧，最後按照第一次的協商方案賠償了李靜，總計8091.6元。

退租後，李靜暫住在了表姐家裏，對再次租房，仍然心有餘悸，但這次她也更有經驗了，｢應該能避免從一個串串房再換到另一個串串房裏｣。

張思就沒有那麼幸運了，房子檢測出甲醛超標後，她和男朋友就迅速搬到了一個新的房子，房東只願意賠償她押金，她也不願和房東有再多交集。｢我沒那麼多時間和她掰扯，合同上沒有這一項，也沒錢打官司，訴訟要訴訟費，上訴時間還很長。｣後來，退租和賠償事宜還未談妥，房東已私自將她住的房子重新轉租了出去，中間是否重新進行過甲醛處理，不得而知。

曾生的房東願意退還其押金以及一個月的租金，此外的檢測費用以及體檢費用概不負責。更令曾生氣憤的是，退房期間有人看房，房東警告，不要對看房人説明退房原因，否則房子遇到的損失由曾生承擔。租客之間的互助，竟也形成了隱形的屏障，人們很難提醒下一個租客，不要再重蹈覆轍。｢那個房子現在有沒有出租出去我不清楚，也沒辦法提醒到下一户租户。｣但李靜的｢串串房｣影片在抖音獲得了1800萬的播放量，她希望刷到影片的人們，能夠牢牢記住，近期內不要租到這間房了。

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