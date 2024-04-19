廣州均價千萬樓盤竟現「泡沫墻」　業主：孩子不敢在房間睡覺

廣東廣州市白雲區新世界雲耀近日有業主曝出，他們花費千萬元人民幣買的精裝房，在收樓僅幾個月後，已發現不少質量問題，當中包括讓人心驚膽戰的「泡沫墻」，甚至出入大堂的天花板發生了整體坍塌。目前，住建局已到現場進行檢查，目前還在調查中。



最早發現「泡沫墻」的，是住在24樓的台女士，而墻就在自己孩子的房間。據介紹，2023年11月，她驗收房間的時候發現墻不對勁，結果用力一按，發現中間竟然是空心的泡沫，且經了解後，得知目前至少已經有5戶已經驗收房屋的住戶反映都有泡沫墻的問題。她難過地表示，住在自家屋內，卻連最基本的人身安全保障都沒有，孩子甚至跟她說不敢在房間裏睡覺。

業主代表徐女士則表示，除了泡沫墻，還有存在大量的漏水問題，甚至出現整個大廳的天花板掉落下來的情況。報道指，4月16日，新世界雲耀E1棟出入大堂的天花板發生整體坍塌，業主們也向有關部門反映了房屋質量問題，要求發展商進行整改。徐女士強調，他們的訴求很簡單，就是要求發展商聘請第三方機構來進行檢測，「業主們都非常擔心安全問題，今天廣州上午就已經刮台風，下大雨了」。

然而，徐女士表示，發展商和物業相關負責人遲遲沒有回覆，而在近日，E4物業負責人曾在業主群表示，會對墻面和泡沫墻問題進行修復，但對於這樣的回覆，業主們並不滿意，「房租均價千萬，68000一平方米，就這樣的房子！」徐女士指，每次問題都是由業主發現，然後對方稱忘記或者是施工遺漏和失誤，她質疑發展商否認工程質量問題，希望相關部門能夠嚴查。

白雲區住建局工作人員則表示，住建局已到現場進行檢查，確實有發現泡沫，目前還在調查中。經初步調查，泡沫墻是非承重結構。