洗碗機質量監督抽查近兩成不合格　污水或被倒吸入水管致食水污染

網絡發展迅速，不少人更習慣網購日常用品、家電、食物等等，但貨物品質參差不齊，安全性令人憂慮。

國家市場監管總局最新公布的洗碗機產品質量監督抽查結果顯示，抽查的20批次樣品中，有4批次不合格，不合格發現率為兩成。其中，接地措施項目不合格的樣品有兩批次。



本次抽查的20批次洗碗機樣品，全部來自網購平台。（影片截圖）

兩批次接地措施不合格

本次抽查的20批次洗碗機樣品，全部來自網購平台。抽查依據國家強制標準重點檢測的16個項目，都與樣品的安全性能密切相關。其中，接地措施項目尤為重要。

檢測人員介紹，在檢查樣機結構時，發現河南省紅運來電器有限公司生產的樣品不合格。該洗碗機發熱盤沒有任何接地保護，但按照標準，由於洗碗機易觸及金屬，應該是永久可靠地連接到器具內部的接地端；若發熱盤漏電，電就無法從保護接地流走，只能從人體流過，導致觸電。

四批次插頭殘留電壓測試不合格

檢測人員指，洗碗機產品中的電路可能會帶有電容，電容是儲能器件，可能會在插頭的插腳之間放電。若用家觸碰到剛拔下來插頭上的插腳，可能會被「電擊」，輕則會有疼痛感嚇一跳，重則會令皮膚灼傷。

檢測人員介紹，電容器是一種能夠存儲電荷的元件，是家電產品最常用的電子元件之一，電容器內存儲的電量，也有可能通過電源軟線插頭上的金屬插片對外放電。因此，國家標準明確規定插頭任意兩個插腳之間的殘留電壓不得超過34伏。

在抽查中不合格的全部4批次樣品，插頭殘留電壓測試均不達國家標準要求。其中，標稱為寧波德兆廚具有限公司生產的樣品，在測試過程中，插頭殘留電壓遠遠超過國家標準限定，「我們給它接上220伏的電壓。從電壓的峰值斷開，斷開後的一秒時，它的插片之間的電壓是250伏，大於標準限值34伏，不滿足標準的要求」。

國家標準規定，連接到水源的洗碗機產品，其結構應能防止倒虹吸現象導致非飲用水進入水源。（影片截圖）

污水可能被倒吸入自來水管

洗碗機的供水管道通常都是和自來水管直接連接，在使用過程中，自來水一旦突然遭遇停水，水管內的壓力變為負壓，洗碗機內的污水就有可能進入自來水管，「因為洗碗機裏面的水可能會含有油污、洗滌劑、食物殘渣等，如果倒吸到自來水管中會造成自來水污染，給飲用水衛生帶來風險」。

根據國家標準規定，連接到水源的洗碗機產品，其結構應能防止倒虹吸現象導致非飲用水進入水源。

在檢測過程中，標稱為河南省紅運來電器有限公司生產的樣品並未達標。檢測人員介紹，實驗會用一條乾燥的水管連接設備及洗碗機，之後將水加到洗碗機的臨界水位，單獨向進水閥供電，模擬進水閥失效的情況，「設定設備的真空值到65千帕，啟動設備，按照要求，水進入到容器內，水是不能倒吸出來的，明顯這個產品是不合格的」。