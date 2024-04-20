窮遊有得諗？16歲女生趁未開學旅行　只花萬元多35天遊歷7國3大洲

16歲大陸少女小李獨自窮遊7國3大洲，並在網絡上曬出費用明細，稱35天旅行共花費11490.5元人民幣（約港幣12600元）。



綜合《潮新聞》、《金蟬視頻》等內地媒體報導，16歲浙江少女小李近日在網上曬出自己的旅行足跡: 在預算有限的前提下，她每天背着10公斤的行李，穿越了亞非歐3大洲、7個國家。

小李短短時間，已用低廉的旅費遊歷了多個國家：（按圖了解）

+ 15

小李稱，自己原本就讀於浙江省諸暨某國際高中，2023年底，在家人的支持下，她決定轉學到加拿大，也成功被當地一所高中錄取，並將於今年9月入學。 因為距離開學還有將近一年時間，小李之後萌生出一個大膽的想法：能不能嘗試獨自去國外旅遊？

她開始刷紀錄片、看人文歷史類書籍累積知識，也下載了查詢優惠機票、叫車、訂青旅、查匯率之類的各種軟體，也會在平台上私訊信用好、有認證的商家，只為拿到CP值最高的景點門票。她更是為自己做了一份35天的出遊詳細攻略，細緻到每一站的路費、簽證費、景點門票費等。

4月19日下午，當事人小李透過社群媒體回應稱，自己旅行的總花銷是11490.5元人民幣，並說明旅行路線為中亞環線，途經哈薩克斯坦、烏茲別克、阿聯酋、土耳其、埃及、尼泊爾。

小李稱：「因為是大巴出入境，所以在交通方便就省了很多，但因為窮遊每天都住青旅，一半時間在啃麵包，也蠻辛苦的，還有就是女生一個人出行一定要注意安全，特別是危險的國家，因為我在這次出行前國內已經去了33個省，其中一個人去了27個，所以經驗相對多，路上住青旅也會遇到志同道合的朋友一起搭一兩天。」

據報道，在旅行出發前，身高170厘米的小李特地剪了一頭帥氣的短髮，換上中性穿搭，認為這樣能在旅行中增加很多安全感。小李稱：「學過六七年的散打和跆拳道，跆拳道都練到黑帶啦。加上英語還可以，能交流溝通，所以自己一個人並沒有很緊張。」

小李稱，後續會陸路走中東的線，目前在新疆準備陸路進巴基斯坦。

延伸閱讀：曾因10字辭職信爆紅 ｢世界那麼大，我想去看看｣女教師現狀曝光

+ 6

延伸閱讀：

撞臉殺人犯！陸百萬網紅直播喊冤 警方：正在核實

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】