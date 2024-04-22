嫌月薪5千太少！上海美女網紅律師稱其「擦邊直播」收入翻4倍惹議

上海一名美女律師「是小冰心啊」日前感嘆，因月入5千（人民幣，下同）無法生存，做擦邊直播月入2萬。據該女生的直播影片顯示，她在科普法律知識前，都會先跳一小段熱舞，藉此吸引大眾目光。不過，事件曝光後，她改口稱，自己只是開玩笑。



據《白鹿影片》報道，網傳截圖顯示，一女網友發表留言稱，「去做擦邊直播吧，我律師收入5K（5千）直播收入2W（2萬）左右，沒直播在上海活不下去。」

4月20日，該網紅發影片回應稱，這只是自己當時的玩笑話，但被很多人轉載造謠自己是38歲已婚女律師做擦邊直播，說自己下海等，希望各大自媒體停止轉載造謠。

這網紅律師以往疑有擦邊球的行為，日前亦為此作出回應：（按圖了解）

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她說，自己是1999年出生的青年律師，沒案子難免有些收入焦慮。前段時間搜律師副業話題，看到有人勸律師去做擦邊，感到好玩就開玩笑說了這句 「去擦邊直播吧」的話。

該女律師表示，自己直播沒有擦邊跳舞，每次都是穿毛絨睡衣，直播內容也是和粉絲連麥解答一些法律問題和情感疑惑，但有些同行和自媒體根據網絡上的隻言片語，去司法局和律協舉報了自己，自己也被律師事務所領導要求下架跳舞加普法的影片。為自己說的這句玩笑話感到抱歉，今後一定會謹言慎行。

之後，該網紅還公開介紹了自己的名字等個人資訊，並稱從2022年6月份入律師行業開始，從實習律師4500元，到做授薪律師5500元，交完房租所剩無幾，工作之餘就在平台直播，從1萬粉做到快60萬粉，犧牲了所有閒暇娛樂時間，幾乎全年無休。

通過查詢全國律師執業誠信資訊公示平台，發現確有與該網紅同名，執業於上海某一律師事務所的律師。

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