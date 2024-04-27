嫌上菜太慢！中年男憤怒殺入廚房毆打廚師　暴力畫面網絡瘋傳

大陸安徽省一家餐廳近日傳出暴力事件。有顧客因「上菜太慢」，竟一氣之下衝進內場和廚師理論，並將對方撂倒在地。店家表示廚師有受傷，目前暫時歇業，後續已交由警方處理。



據陸媒《星視頻》與《澎湃新聞》，事發在安徽省滁州市一家新疆菜館。網傳影片顯示，一名身穿藏青色長袖上衣的中年男把另一名男子壓在地上；身穿紫紅色外套的中年女出腳踢向被壓在地上的男子；一旁還有黑衣男與白衣女圍觀。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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另一個片段顯示，白衣女站在門口並向影片拍攝者叫囂稱，「你報警啊，你這個店還想不想開長久了？」黑衣男聞聲後趕緊把白衣女拉開。

對此，涉事店家拍片講述事發經過稱，該顧客在上週六（20日）到店裡預訂368元人民幣的餐點，並預付了50元人民幣的訂金。顧客一行人當天抵達後陸續上菜，最後只剩下最後一道菜還沒上，顧客便氣憤地衝進廚房和廚師理論，開始毆打廚師。店內其他客人幫忙報警後，民警到場進行調解。

店家昨（26日）回應稱，訂餐時有事先提醒顧客餐點因非預製菜，料理的時間會比較長。顧客從坐下到剩下最後一道菜沒上，整個過程不超過40分鐘，顧客就表示「慢了」，隨後衝入廚房毆打廚師，還威脅店家。店家表示，警方已經在處理，正等待結果，並稱打毆打廚師的一家人都沒道歉，廚師也受了點傷，餐廳已暫時歇業。

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