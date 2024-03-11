周處除三害｜陳桂林同款便當網絡爆紅　大陸博主分享食評：CP值高

由阮經天、王淨、袁富華主演、香港導演黃精甫執導的動作犯罪電影《周處除三害》在大陸爆紅，大賣9億台幣，相較於台灣上映後票房平平，在大陸卻逆襲成現象級電影，除了好評不斷，連片中許多關鍵物品都變成熱賣商品，包含阮經天飾演的男主角「陳桂林」的手錶，連他吃得津津有味的便當，都成了熱門話題，有大陸博主特別去找那家便當店，開箱「陳桂林同款便當」，貼文曝光後，再度引發熱烈討論。



【圖輯】點圖放大看網絡爆紅的「陳桂林同款便當」👇👇👇

在台生活的大陸博主RACHE，特別從便當盒上寫的「豐米便當」，循線去找該便當店，試吃了同款便當並公開食用心得，不忘透露該店是連鎖便當店，每份排骨便當售價約95元（台幣），排骨的厚度有超過1厘米，烹調方式是「先炸後滷」，與江浙一帶的「大排」十分相似，但入味偏淡，而便當內還有白飯和3道小菜，直言以95元（台幣）的價格來看，算是CP值很高。

【圖輯】點圖放大看《周處除三害》部份血腥畫面👇👇👇

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貼文曝光後，網友也忍不住大讚，「看陳桂林吃得太香了，吃什麼都感覺很好吃」、「看著他吃排骨我都餓了！」事實上，在台灣上映時，也有不少網友一直討論陳桂林吃的排骨便當到底是哪一家，喊話想去朝聖，而「豐米便當」粉絲專頁也透露接到大陸朋友來電，透露他們家便當在對岸爆紅。

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