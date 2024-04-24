花蓮地震｜氣象署9年對比圖驚揭「台灣在移動」 離大陸愈來愈遠
撰文：TVBS新聞網
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花蓮0423大地震，爆發規模6.0、6.3強震，到今日還一直震。
沒想到，因受到地震影響，台灣竟然會移動！
台灣氣象署2年前貼出「台灣9年移動」對比圖，遭網友震驚直喊：「離大陸越來越遠了。」對此，氣象署給答案！
點圖放大瀏覽「台灣9年移動」對比圖：
台灣氣象署2022年曾公布「2009至2018年台灣絕對速度場／相對速度場示意圖」，透過在全台建置超過160個「全球導航衛星系統」測站監測，只要地震前後，台灣都會「悄悄移動」。
氣象署表示，大型地震會造成明顯的地表位移，像是車籠埔斷層的錯動，替台灣地表帶來一道劇烈、長達105公里的傷痕：「斷層上盤的水平位移為1公尺~9公尺不等，而在大甲溪更出現地殼抬高、落差5公尺的瀑布景觀。」
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氣象署指出，除了地震期間，其實在短短數十秒內出現的「同震滑移」之外，地震前（間震期）、地震後（震後期），斷層也都有偷偷地亂動。
當時圖片一出後，不少網友笑稱：「離大陸越來越遠了。」
至於是否遠離大陸？氣象署地震中心在當時表示，台灣確實是往東移動，但也得觀察中國大陸的變化，「台灣是否遠離大陸」還得依據中國大陸板塊的移動情況來做比較。
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