深圳鵝公嶺附近水渠驚變紅河惹議　官方：環境示蹤劑無毒無害

4月26日，有網民在社交平台上反映，深圳鵝公嶺附近水渠排放出大量紅色渠水，質疑為工業廢水。深圳市龍崗區環境生態保護局工作人員回應稱，河水呈現紅色是幾天前投放了環境示蹤劑，用於追蹤水流的路徑和速度，無毒無害。



影片顯示，深圳鵝公嶺附近水渠中疑似有大量工業廢水，整條河呈現紅色。

深圳市龍崗區水務局相關工作人員表示，4月23日至24日期間，龍排公司開展關於薈港城小區排水系統的排查工作，為確定排水管道上下遊的連接關係，工作人員累計投放約200克紅色示蹤劑，示蹤劑當時未及時排出；4月25日降雨後，示蹤劑受雨水沖刷，經雨水管道排放至鵝公嶺河善德路段，河道水質呈現紅色。

深圳鵝公嶺附近水渠驚變紅河惹議。（影片截圖）

龍崗區水務局解釋，龍排公司使用的示蹤劑主要成分為熒光染料，它在光源下發出熒光，主要用於追蹤水流的路徑和速度，無毒，在使用過程中也不會對人體健康或環境造成危害。

對公眾關注的河道目前水質情況，水務局相關人員介紹，4月25日中午12時35分，示蹤劑流入河道，河道水質呈現紅色；下午1時03分，河道水質顏色已恢復正常，隨後對該段河道水質進行快檢，氨氮為0.2一0.5mg/L，總磷0.2一0.3mg/L，COD0一5mg/L，均達地表V類水以上。

網民睇法：

這顏色，無毒無害，無副作用？

說無毒無害的工作人員敢不敢打一點水然後進行消毒處理之後燒開後喝了

環境示蹤劑，新名詞，什麽元素製作的呢？

投放，事前怎麽不對公眾說明公示

