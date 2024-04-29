江西某中學副校長獲五一獎章　孕妻顧家勞累兩度面臨流產惹議

4月28日，江西上饒橫峰縣融媒體中心發布一篇關於「橫峰中學副校長簡偉偉獲得江西省五一勞動獎章」的文章，其中提到簡偉偉做到以校為家，幾乎無暇顧及家庭，孕妻顧家勞累致兩度面臨流產，引起爭議。



4月28日，橫峰縣融媒體中心發文公示江西省五一勞動獎章名單，其中，橫峰中學副校長簡偉偉獲五一獎章。

據公示，簡偉偉生於1984年8月，現任橫峰中學副校長。他熱愛教育事業，熱愛學生，做到以校為家。他一心想著學生，幾乎無暇顧及家庭，其妻子曾懷有身孕還得照顧家裏各項事務，最後妻子由於勞累過度、營養不良兩度面臨流產，但是同學們在學校的饑寒冷暖、喜怒哀樂簡老師幾乎事事關心、事事用心，真正詮釋了一名平凡勞動工作者立足本職工作，不忘初心、愛崗敬業的精神內涵。

事件在網上引起極大爭議，有人認為該文章是歌頌苦難，質疑「這是在讚美什麽？」、「這個五一獎章是要向公眾傳達什麽理念？」，甚至直言「連老婆，連肚子裏的孩子都不在乎的人，它會在乎學生」、「精致的利己主義者，枉為人夫、枉為人父、枉為人」。

4月28日，橫峰縣委宣傳部表示，文章並非宣傳部所寫，正在調查中。橫峰縣教體局工作人員回應稱，評選過程是由學校自行上報，「方方面面都要考慮，需要了解一下具體是怎麽操作的」。

網民睇法：

他老婆真慘

把獎章發他老婆啊。他又沒有流產

喜歡歌頌苦難是吧

這是在讚美什麽？

這個五一獎章是要向公眾傳達什麽理念？？？？

連老婆，連肚子裏的孩子都不在乎的人，它會在乎學生

愛學生勝過愛自己的孩子

精致的利己主義者，枉為人夫、枉為人父、枉為人。。。

「兩度流產」的妻子是他的勳章陪襯是吧。

他的榮耀建立在他老婆疼苦上。為他所謂的獎章，讓自己老婆營養不良，二次流產，知不知道流產對女性的身體傷害多大嗎？說他沒時間照顧家庭。可他有時候讓她懷孕，呵呵

