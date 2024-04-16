以二手車行作掩護製售假軍服　山東軍警聯手搗毀犯罪集團拘逾30人

在山東省軍區和省公安廳的指導下，煙台市打擊假軍服專案組從一條售賣假軍服線索入手，挖出隱藏在二手車行內的製售假軍服犯罪鏈條，成功偵破一宗非法生產、買賣假軍服案。



近日，山東煙台市公安局接到線索，舉報者稱「一個叫老雷的人在網上銷售假軍服」。警方發現，老雷曾因倒賣假軍服被警方查獲兩次，被舉報時老雷還在一年的緩刑期內。

根據線索，煙台市迅速成立打擊假軍服專案組，跟蹤調查老雷一個多星期。專案組發現，老雷生活非常規律，除了待在家中，就是去自己的二手車行，專案組開始懷疑舉報線索的真實性。

在專案組準備取消監視時，偵查人員忽然發現老雷的銀行賬號有頻繁的轉賬記錄。專案組分析認為，雖然老雷有二手車行，但不應在一天內出現10多筆的資金交易，隨即加大對他的監視。在進一步分析研判後，專案組認為二手車行很可能是老雷用來掩人耳目的店面。

某天，警方發現老雷開車到離家100多公里的其它地市，並在一個勞保城附近的賓館住宿。他入住後沒有出門，但有一名年輕男子在凌晨3時左右曾偷偷進入房間。經查，該男子名叫黃某，每天都出現在附近的勞保城。

查獲的假軍服。（微信公眾號＠法治日報）

通過跟蹤黃某的行蹤，專案組發現在勞保城附近的三處倉庫。經過兩個多月的跟蹤調查，專案組摸清老雷販賣假軍服的人物關係網，並分別在老雷的車行與3個倉庫附近，同時間展開拘捕行動，最终將老雷及其他疑犯一網打盡。

隨後，專案組順藤摸瓜一直追查到服裝加工廠，一舉搗毀老雷的上線和下線，拘捕30多名疑犯，徹底斬斷製售假軍服犯罪鏈條。

《軍服管理條例》明確規定，現役軍人以及依照法律、法規和軍隊有關規定可以穿著軍服的人員，應當依照有關規定穿著軍服；影視製作和文藝演出單位的演藝人員因扮演軍人角色需要穿著軍服的，應當遵守軍隊關於軍服穿著的規定，不得損害軍隊和軍人形象；禁止買賣、出租或者擅自出借、贈送軍服。

另外，禁止使用軍服和中國人民解放軍曾經裝備的制式服裝從事經營活動；禁止以「軍需」「軍服」「軍品」等用語招攬顧客；機關、團體、企業事業單位和其他組織的制式服裝及其標誌服飾，應當與軍服有明顯區別；禁止生產、銷售、購買和使用仿照軍服樣式、顏色製作的足以使公眾視為軍服的仿製品。私自購買軍服以及擅自生產軍服，情節嚴重的要追究刑事責任。