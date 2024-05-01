網紅聲稱買到行李箱「盲盒」開出近萬元奢侈品　常州機場報警處理

近日，一名擁有近百萬粉絲的博主拍片稱，自己花4280元（人民幣，下同）買到江蘇省常州（奔牛）國際機場的2個無主行李箱「盲盒」，並開出近萬元的奢侈品。

4月30日，常州國際機場工作人員表示，機場不會對外售賣無主行李箱，「這個造謠事件，我們已經上報給公安處理」。當事博主稱，該影片不存在「劇本」，目前他已經提供相關資料配合機場調查。



當事博主表示，從常州國際機場的空姐手上購入行李箱「盲盒」，對方專門處理乘客滯留的行李箱。

有網民質疑，該博主打開的行李箱盲盒中，不少物品為全新未開封物品，而通常情況下，旅客行李箱中物品應該多為已使用，懷疑影片內容造假。惟博主在評論區反駁稱絕非劇本，「（如果）是劇本，我不敢帶常州國際機場」。

有博主拍片稱，自己花4280元買到江蘇省常州（奔牛）國際機場的2個無主行李箱「盲盒」，並開出近萬元的奢侈品。（影片截圖）

《大象新聞》報道，4月30日，當事博主介紹，前不久瀏覽某二手交易平台時，偶然發現有商家在售賣常州國際機場的無主行李箱盲盒。他與對方溝通時，對方聲稱自己以前是一名空姐，目前為內勤，當時他相信對方的身份，決定購買兩個行李箱盲盒並拍片介紹。

該博主表示，收到行李箱後，他發現箱面並無托運時的標籤，且箱內有全新未開封的物品，令他懷疑所謂的無主行李箱可能是假，「但箱子裏面有衣服，有用了一半的香水，甚至還有洗漱用品，我也是一個將信將疑的狀態」。

經媒體報道後，當事博主接到常州國際機場方面的電話。該博主介紹，他和機場方面工作人員溝通後，將交易記錄、聊天記錄以及其他一些相關信息都提供給機場方面，最後將影片下架。

有博主拍片稱，自己花4280元買到江蘇省常州（奔牛）國際機場的2個無主行李箱「盲盒」，並開出近萬元的奢侈品。（微信公眾號＠新聞坊）

博主表示，為了節目效果，他以前製作的部分影片確實有劇本，但重申購買行李箱盲盒絕無造假，「這個事情絕不是劇本」、「這一次肯定是真實的」。

常州國際機場相關工作人員回應稱，一般情況下，若有旅客遺失行李箱，機場會先幫旅客保存。若超過一個月無人認領，他們後續會按規定統一集中處理，不會對外售賣，「這個事是假的」。

常州國際機場另一工作人員稱，經核實，網傳影片中的情況不屬實，具體情況他們已向機場相關部門報備，後續可能會對外發布。

有博主拍片稱，自己花4280元買到江蘇省常州（奔牛）國際機場的2個無主行李箱「盲盒」，並開出近萬元的奢侈品。（微信公眾號＠新聞坊）

當事博主介紹，他發現向自己出售行李箱的商家已經將所有商品下架，而他購買的行李箱內所謂大牌化妝品和耳機似乎並非正品，懷疑對方「造假」。同時，他希望相關部門能調查清楚，若有必要他會澄清，甚至是賠禮道歉。

目前，他已將所有物品原封不動地放回行李箱，並列出清單。他表示，願意配合相關部門調查，也希望廣大網民不要上當受騙。

另據鄭州國際機場相關工作人員介紹，長期滯留物品也算遺失物品，該機場是依據《中華人民共和國物權法》，遺失物自發布招領公告之日起6個月內無人認領的，歸國家所有，將依法上繳國庫。