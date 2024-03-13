中國童星高君雨患腦瘤風波　官方證實造假　同學揭已曾籌款過一次

大陸童星「點讀機女孩」高君雨近日自曝罹患腦瘤，並更新多部手術治療影片。



卻遭網信部門核實為「庫存片」，拍攝時間為去年9月，遭不少網友砲轟此舉是在騙取同情來博流量。

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公開資料顯示，高君雨2001年8月19日出生於廣東廣州，2009年因點讀機廣告詞「哪裡不會點哪裡，so easy！媽媽再也不用擔心我的學習」而廣為人知，被稱為「點讀機女孩」。

據《瀟湘晨報》等陸媒報導，2月29日，高君雨曝光一段剃髮的影片，稱自己得了一種罕見的腦瘤將進行開顱手術，標題寫著「接下來就要手術了，大家等我好消息」，讓許多網友留言為她鼓勵打氣。

之後又陸續更新有關手術與恢復情況的影片。高君雨的媽媽10日透過女兒的微博透露，女兒手術後突發燒不退，已經緊急轉進加護病房。

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然而，隨著討論度提高，近日網上有醫護人員爆料稱，高君雨是在去年10月動手術「早就好了」；還有眼尖網友抓包影片中存在不合時序的細節，包括醫護人員身穿短袖短褲、窗外一片青綠場景，皆不符合近日的天氣，被懷疑是「庫存影片」。

據《新京報》，一名曾前往醫院探望高君雨的同學透露，高君雨在2023年10月於北京做了一次手術，因手術費用較高，同學們還組織了捐款。同學表示，近期高君雨帳號發布的影片與當時的場景一致，剃頭、開顱手術、ICU搶救等細節是真實發生過的。還補充說高君雨術後恢復情況不錯。另有網友發現高君雨的抖音帳號取消了公司認證，疑似臨時解除與經紀公司合作。

隨著輿論延燒，高媽媽於11日再透過女兒的微博發文稱，高君雨目前還在康復中，並解釋帳號是由簽約公司運營，「我們確實無暇管理」，影片原是想記錄病情，給粉絲一個交代，但公司在發布過程中，出現嚴重問題造成大家的誤解，「我們也已經與公司交涉決定停止發布君雨相關視頻」。

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許多網友不滿高媽媽的回應，表示「同情心一次又一次的被利用傷害」、「為了騙流量騙錢搞這一齣，早就康復了，還製造緊張的氛圍」、「為什麼事情發酵了才出來發聲，要是沒被網友發現，這件事是不是就這樣不了了之」、「不要利用大眾的同情心來博取流量，這樣的事情多了後就像狼來了，真正需要的人反而得不到幫助」。

杭州市余杭區互聯網違法和不良信息舉報中心12日發布通報稱，經核實，相關影片為2023年9月拍攝，2024年2月開始剪輯制作，被MCN（網紅經紀公司）機構配以近期發生的文字描述發布到網路。

通告強調，網路不是法外之地。通過移花接木、誇大事實、無中生有、偷換概念、斷章取義等方式造謠生事，造成不良社會影響或嚴重後果的，有關部門將依法追究其相應法律責任。

對此，大陸官媒《人民網》也發布社論稱，孵化IP、打造網紅都沒有錯，以此變現也沒有錯，但是不能造假，不能欺騙網友，不能為了私利而挑戰公序良俗，乃至踐踏法律。

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