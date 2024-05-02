2歲童毛巾掩親妹臉還用力壓恐怖畫面瘋傳　被媽媽發現即扮無辜

廣東最近發生一宗離譜的事件引起社會關注。一名2歲男童趁媽媽不注意，竟多次使用毛巾蓋著其年幼妹妹的臉部，甚至還用力壓，導致妹妹臉部被壓得通紅，隨後媽媽聽見妹妹的哭聲後，迅速向前一探究竟，男童則假裝沒事。



根據《新聞晨報》報道，這宗事件發生在上月27日，地點位於廣東。據悉，一名2歲的男童，多次用毛巾蓋住其年幼妹妹的臉部，甚至還用力按壓。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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根據閉路電視畫面顯示，事發當時男童趁媽媽不在場，多次使用毛巾蓋著妹妹的臉部，導致妹妹的臉頰通紅，並伴隨著哭啼聲。妹妹的哭聲立刻引起媽媽的注意，媽媽出現時，男童則迅速移開毛巾，假裝沒事。

消息曝光後，就有網友心碎表示，「打了馬賽克都能看見妹妹的臉越來越紅」、「那可是親妹妹啊，這怎麼下手的」。另外，也有網友認為是監護人的責任，大人應該要在身旁監護小孩，以免悲劇發生，「2歲的孩子，這是監管人的責任啊」、「完完全全是監護人的問題」、「大人還是要在身邊，出事了就來不及」。

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