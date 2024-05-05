河南游泳教練憋氣溺水10分鐘身亡　工作人員說笑錄影片無人施救

河南一名游泳教練在練習憋氣時，沉底10分鐘不幸溺水身亡，而其他工作人員竟在一旁拍攝影片未出手相救。5月4日，溺亡教練的姐姐在社交平台發布弟弟溺亡時的影片，曝光事件引發關注。



據溺亡教練的姐姐曝光的影片可見，游泳教練下水前做「OK」手勢，但下水數分鐘後都未能起身，反而不斷吐氣越向下沉。有女性在水池旁邊笑著說，「人淹住了是不是會飄起來？那他估計還沒事。」直到該教練已沉底，仰躺在水池底部，周圍拍攝者仍認為其在憋氣。

溺亡教練的姐姐表示，弟弟沉入池底之後的10分鐘裏，該場館沒有工作人員進行施救，直到其他客人開展救援，工作人員才跟着下水撈人。「作為游泳館的工作人員，他們把人撈上來，不知道怎麼做急救，沒有應急措施。」事發游泳館店長甚至打視頻電話給另一個門店的店長救助，遠程進行急救。

據其姐姐透露，法醫表示若將人救起後，若急救到位有存活機率。姐姐還稱，她弟弟身體良好，並未有家族遺傳病史，而且今年剛做完體檢。

網民討論：



在旁邊舉着手機拍攝十幾分鐘的也是神人。這明顯不對勁的抽搐沉底，還能繼續拍攝，不施救…



明顯的溺水症狀，一開始就在水里面抽搐了。但旁邊拍影片的人還一直在說笑，後面甚至拿東西去戳他了，沒反應仍然不施救。



游泳教練自己練憋氣溺亡，旁邊工作人員十幾分鐘才施救，誰能憋氣十幾分鐘？恐怕吉尼斯也沒有這個紀錄吧



誰都不會想到游泳教練溺斃了



好離譜，意志力再堅強也會掙紮吧，這抬頭就可以起來啊



大腦缺氧了，動作都是無意識的，憋氣必須有人看著，一旦發生意外馬上施救

