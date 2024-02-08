湖北瑜伽教練壓斷女生腿骨　啪一聲「骨頭插出來」當場慘叫︱有片

湖北武漢一名女子近日在學瑜伽時，因教練為她壓腿時用力過大直接壓斷腿，現場有巨大「格格」聲，隨後女生發出淒慘叫聲。



她透露，當時腿部就萎縮了，骨頭把肌肉頂起來。

全國大型連鎖舞蹈學院 曾有多名女生舉報上課時受傷（點圖放大瀏覽）：

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據《冷暖視頻》報道，事發瑜伽工作室為「單色舞蹈」。

受傷的樂姓女生回憶：「等我反應過來的時候，我的腿已經萎縮了，當時就腫了，瞬間縮短，然後那個骨頭就插出來了，肌肉的地方已經被那個骨頭插出來，就是把我的這塊肌肉頂出來。」

樂女表示：「他們墊付了醫療費，可是後面康復期，瑜伽機構就讓我回家治療，不繼續幫忙繳納住院費。」

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樂女之後去當地的市場監督管理局投訴，為自己討回公道。不過，樂女說：「瑜伽機構後面就發了一條簡訊，說『妳住院的費用我們公司會安排』，但現在我也不知道後面他們會不會出。」

對此，商家回應：「該我們花的我們花，該出的人我們也在出。」

據悉，單色舞蹈為全國連鎖品牌，曾有各地多名女生舉報學舞蹈時受傷，此前河南電視台也曾報道過該品牌下其他店面出現學員受傷情況。

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