雁蕩山攀岩「塞車」遊客懸掛半山腰　景區：害怕可叫救援300元/人

內地民眾都把握五一假期到各地旅遊，除了高速公路、景點擁擠，浙江溫州雁蕩山的飛拉達攀岩同樣「塞車」，不少遊客在攀岩時遇上擁堵，懸掛在半山腰長達一小時。

景區工作人員稱，若有遊客被堵在半山腰感到害怕，可以叫救援，每人收費300元（人民幣，下同）。

5月5日，景區運營公司發布致歉聲明稱，目前正進行內部整頓，暫停售票，待預約售票系統升級完善後再予開放。



影片顯示，大批體驗飛拉達攀岩的遊客懸掛在半山腰上動彈不得。放眼望去，前行是陡峭山崖，腳下是萬丈深淵，十分驚險，遊客們只能慢慢挪動。

有被困遊客憶述，「我們當時就是被死死卡住了，前面後面都動彈不得」，當時更有小孩體驗攀岩，「沿途有一些小孩隨時都可能出現危險情況」，還有遊客受驚不斷哭喊。

對於大批遊客攀岩遇上擁堵，涉事景區的工作人員回覆稱，節假日遊客數量猛增，有人爬得慢或停下拍照，就會導致擁堵的情況，景區已在限流。

工作人員又指，該攀岩項目設有監控，且遊客身旁都有教練，可以保障安全。若有遊客被堵在半山腰感到害怕，可以叫救援，每人收費300元，「因為之前救援免費，但很多人都覺得好玩都會叫救援的，所以現在實行了收費」。

《潮新聞》報道，雁蕩山飛拉達景區工作人員徐健介紹，在攀岩線路前半段可免費提供速降服務；若在線路後半段需要速降，因里程較長、難度較高，遊客則需支付300元/人的服務費用。每天一般只有3、4人會使用有償速降服務，主要是線路前半段呼叫服務較多。

據悉，該景區共有3條攀岩線路，其中A線全長約400米，攀爬難度較高，平時全程約需1個半小時；B線全長900米，難度較A線低；C線路最短，高度也最矮，較適合老人和小孩體驗。

網傳排長隊的畫面是B線路上。徐健介紹，由於個人臂力和體力上的差異，每個人完成不同線路所需的時間也各不相同。但總體來看，本次假期每條線路所需時間都比原來延長一倍左右。

徐健建議遊客量力而行，選擇適合自己的攀爬線路；同時，在攀岩過程中盡量不要在同一點位停留過長時間，避免造成不必要的擁堵。

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景區運營公司致歉

5月5日，溫州鼎誠體育發展有限公司發布致歉聲明稱，由於對項目人流預估評判不足，缺少預約購票系統等有效限流措施，以及現場管理服務不夠到位，造成遊玩線路擁堵等引發熱議。

針對上述情況，目前已進行內部整頓，暫停售票，待預約售票系統升級完善後再予開放，對顧客採取限流措施，提高顧客的體驗感。其中，提到的「300元救援費用」，為公司2023年下半年推出的速降服務費用，旨在滿足部分顧客快速下山的體驗和需求。

網民睇法：

是不是有人上去不敢走，導致大家都走不了

都是些膽大的人類，有勇氣也很自信。

接待不了那麼多就別放進那麼多人啊

這麼多人吊在懸崖邊，石頭承重沒問題嗎？不會裂縫嗎？好嚇人

300元，我覺得我能靠自己下來，不需要救援。

覺得好玩叫救援可還行，那300真是良心了

給我10萬我也不上去，我怕高

這個錢收的對！！！ 那些人還救援好玩。你拿自己生命開玩笑無所謂，但不要害人！

我挺佩服他們的，恐高和運動能力差的人永遠體會不到這種樂趣

